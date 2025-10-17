Hansi Flick, indignado con los rumores sobre Lamine Yamal: "Eso es basura y quien lo ha dicho miente"
El entrenador azulgrana, en la rueda de prensa previa al partido del Girona, afirmó que "no estoy contento" con el partido en Miami.
Hansi Flick pasó ante los micrófonos en la rueda de prensa previa al partido frente al Girona de este sábado (16:15) en el que su equipo buscará romper su mala dinámica.
El entrenador del Barça fue contundente para descartar que el club le forzara a alinear a Lamine contra el PSG pese a llegar tarde. "Es basura", ha dicho para referirse al rumor.
Confirmó además que el extremo y Fermín volverán al equipo una vez superadas sus respectivas lesiones y que no le gusta jugar en Miami pero que respeta las decisiones de LaLiga.
Partido
"Bienvenidos de nuevo. Para mí, el Girona hizo una temporada pasada fantástica. La filosofía de su entrenador es genial, me encanta. No empezaron bien pero han mejorado en los tres últimos partidos. También tienen baja por lesión. Hay que empezar bien el partido. Deberá ser diferente al de Sevilla, donde no estuvimos a nuestro mejor nivel. Los quiere en el mejor nivel".
Ferran Torres
"No puedo cambiarlo. Hay que buscar soluciones y jugadores que salgan de inicio. Lamine y Fermín han vuelto, y ellos no podrán jugar los 90 minutos. Hay que gestionarlo, es nuestro trabajo. Si estamos a nuestro mejor nivel, podemos ganar a cualquiera. Lo importante es cómo empezamos y luchar desde el inicio. Hay que jugar nuestro mejor fútbol. Es lo que quiero del equipo".
Lesiones
"En la parte delantera, hay jugadores que nos han faltado. Son cosas que no se pueden cambiar. Si vuelven, no están para todo el partido. Pero hay que gestionar la situación. Los de La Masia tal vez tengan opciones y una oportunidad. Ya veremos qué ocurre".
Lewandowski
"Robert me dijo que tras la primera mitad, jugó y dijo que no tenía dolor y estaba bien. Estas cosas no son fáciles para los jugadores. Estas lesiones de Dani, Ferran, Lewy... y de Gavi, Joan García... o Rapha... hay que gestionarlas. En el caso de Rapha sé el motivo. Viajar, la gala del Balón de Oro, esto tiene su efecto y Rapha es importante. Le echamos de menos. Pero queda poco para verle de nuevo".
"Creo que no hay ningún jugador que se ocupe tanto de su cuerpo como Robert. Me dijo que pensaba que no era una lesión. Uno tiene una sensación. Él siempre es muy responsable de su salud y de su cuerpo, no hay nadie, salvo Cristiano Ronaldo, que se cuide como lo hace él. Hay que gestionarlo. No es un problema".
Once titular
"Frenkie jugó el domingo y ha tenido una semana y días libres. Pedri ha tenido menos descanso, pero está a un muy buen nivel. Se trata de considerar su situación. A Pedri lo vamos a cuidar, no es fácil. Son jugadores de nivel top mundial y es normal que acumulen más minutos".
"Me gustaría saber de dónde saca el rumor. Es una mierda. No es así. En este club, con Deco y con el resto de profesionales tengo una relación de verdad. Creo en mi trabajo. Tengo confianza y no nos lo pedirían. Es un rumor basura. Quien lo ha dicho ha mentido".
Raphinha
"Esperamos que esté disponible para el Clásico. Que esté de vuelta. A veces, hay problemas en la fase de recuperación, pero va por el buen camino".
Presión de delanteros
"Como digo siempre, si defendemos, incluyo a todo el mundo. Hay que dar el cien por cien siempre. Lo que quiero de un delantero es construir bien la jugada, presionar y crear ocasiones. Y los defensas también quieren que los delanteros presionen. Hemos revisado la situación y lo que hay que mejorar".
"Hay que mejorar la mentalidad y actitud. Somos el Barça y los aficionados nos quieren ver luchar por cada balón. Hacer bien cualquier pase. Es una nueva temporada, no bastan los tres títulos de la temporada pasada. Perdimos en Sevilla, pero quedan muchos partidos. Queremos luchar para conseguir cada título".
"Esta pausa llega en un buen momento. Tal vez todos los jugadores no están como deberían, pero es una buena ocasión para los más jóvenes. Como técnico gestiono la situación y no me preocupa".
Miami y Supercopa
"Creo que todo el mundo lo puede entender. Los jugadores no están contentos y yo no lo estoy. Pero es la Liga. Habrá luego un parón y es lo que es. Conocemos la situación".
Eric García
"Ha mejorado muchísimo. Ha jugado en diferentes posiciones. Estoy muy contento por el club y por nosotros. Estoy contento de que Frenkie haya renovado. Todo avanza en la correcta dirección".
Vida Lamine
"Para mí lo importante es que cuando esté aquí, trabaje duro. Y todo esto es perfecto. Es muy profesional. Sus días libres, es su vida privada y no me meto".