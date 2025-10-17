Hansi Flick, indignado con los rumores sobre Lamine Yamal: "Eso es basura y quien lo ha dicho miente"

Hansi Flick pasó ante los micrófonos en la rueda de prensa previa al partido frente al Girona de este sábado (16:15) en el que su equipo buscará romper su mala dinámica.

El entrenador del Barça fue contundente para descartar que el club le forzara a alinear a Lamine contra el PSG pese a llegar tarde. "Es basura", ha dicho para referirse al rumor.

Confirmó además que el extremo y Fermín volverán al equipo una vez superadas sus respectivas lesiones y que no le gusta jugar en Miami pero que respeta las decisiones de LaLiga.

Partido

"Bienvenidos de nuevo. Para mí, el Girona hizo una temporada pasada fantástica. La filosofía de su entrenador es genial, me encanta. No empezaron bien pero han mejorado en los tres últimos partidos. También tienen baja por lesión. Hay que empezar bien el partido. Deberá ser diferente al de Sevilla, donde no estuvimos a nuestro mejor nivel. Los quiere en el mejor nivel".

Ferran Torres

"No puedo cambiarlo. Hay que buscar soluciones y jugadores que salgan de inicio. Lamine y Fermín han vuelto, y ellos no podrán jugar los 90 minutos. Hay que gestionarlo, es nuestro trabajo. Si estamos a nuestro mejor nivel, podemos ganar a cualquiera. Lo importante es cómo empezamos y luchar desde el inicio. Hay que jugar nuestro mejor fútbol. Es lo que quiero del equipo".

Lesiones

"En la parte delantera, hay jugadores que nos han faltado. Son cosas que no se pueden cambiar. Si vuelven, no están para todo el partido. Pero hay que gestionar la situación. Los de La Masia tal vez tengan opciones y una oportunidad. Ya veremos qué ocurre".

Lewandowski

"Robert me dijo que tras la primera mitad, jugó y dijo que no tenía dolor y estaba bien. Estas cosas no son fáciles para los jugadores. Estas lesiones de Dani, Ferran, Lewy... y de Gavi, Joan García... o Rapha... hay que gestionarlas. En el caso de Rapha sé el motivo. Viajar, la gala del Balón de Oro, esto tiene su efecto y Rapha es importante. Le echamos de menos. Pero queda poco para verle de nuevo".

"Creo que no hay ningún jugador que se ocupe tanto de su cuerpo como Robert. Me dijo que pensaba que no era una lesión. Uno tiene una sensación. Él siempre es muy responsable de su salud y de su cuerpo, no hay nadie, salvo Cristiano Ronaldo, que se cuide como lo hace él. Hay que gestionarlo. No es un problema".

Once titular

"Frenkie jugó el domingo y ha tenido una semana y días libres. Pedri ha tenido menos descanso, pero está a un muy buen nivel. Se trata de considerar su situación. A Pedri lo vamos a cuidar, no es fácil. Son jugadores de nivel top mundial y es normal que acumulen más minutos".

Situación Lamine