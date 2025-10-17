El fútbol español se plantea parar los partidos de esta jornada para protestar contra el Villarreal-Barça de Miami

Lamine Yamal, durante el Barça - Villarreal de la pasada temporada Europa Press

Los futbolistas de los 20 equipos de Primera División se están planteando hacer una protesta durante esta jornada tras la decisión de LaLiga de llevar el próximo 20 de diciembre el Villarreal-Barça a Miami.

Esto es lo que apunta la Cadena Cope, quien asegura que hay un "enfado tremendo" por parte de los futbolistas. Como medida de protesta, si todos los capitanes están de acuerdo, realizarán un plantón de 20-30 segundos antes del inicio de cada partido.

Una forma de los futbolistas de reivindicarse después de una decisión muy polémica que ha generado mucha controversia tanto en los futbolistas como en los aficionados.

Hace unos días David Aganzo, presidente de la AFE (Asociación de Futbolistas Españoles) denunció falta de transparencia, ausencia de diálogo con los jugadores y la posibilidad de que se “adulterase la competición” con decisiones unilaterales.

La tensión escaló rápidamente. Los capitanes de los equipos afectados reclamaron presencia en las decisiones y se sienten ignorados. En un gesto de presión, se negó una reunión programada con LaLiga, acusándola de "plantón" en la negociación.

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga, respondió con contundencia y defendió el traslado como una decisión avalada por clubes y aficionados.

La RFEF, con Rafael Louzán al frente, sostuvo que el traslado sería un "gesto" hacia seguidores internacionales, apelando al crecimiento de la marca del fútbol español. Pero también insistió en que no bloquearán la medida siempre que haya consenso.

La autorización de la UEFA

Hace 11 días fue también la UEFA quien aprobó la disputa del encuentro en Miami. Lo hizo "con reticencia" y aclarando que la decisión era de "carácter excepcional".

Al anunciar la decisión, el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin, dijo: "Los partidos de liga deberían jugarse en casa; cualquier otra medida privaría de derechos a los aficionados fieles y podría introducir elementos distorsionadores en las competiciones".

"Nuestra consulta confirmó la magnitud de estas preocupaciones. Quisiera agradecer a las 55 federaciones nacionales su compromiso constructivo y responsable en un tema tan delicado", añadió.

"Si bien es lamentable tener que suspender la celebración de estos dos partidos, esta decisión es excepcional y no debe considerarse un precedente. Nuestro compromiso es claro: proteger la integridad de las ligas nacionales y garantizar que el fútbol siga anclado en su ámbito local", añadió.