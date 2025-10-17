El Barcelona obtiene el permiso para reabrir el Camp Nou con un aforo de 27.000 personas

El FC Barcelona ha recibido este viernes la licencia de primera ocupación correspondiente a la fase 1A de la remodelación del Spotify Camp Nou, que le permite reabrir el estadio con un aforo provisional de 27.000 espectadores.

El club ya ha reparado todos los desperfectos -principalmente aspectos relacionados con la seguridad- y el consistorio ha aprobado la reapertura del campo, eso sí, solo en su primera fase, lo que significa que el conjunto azulgrana aún no regresará, porque quiere esperar a la segunda fase.

La entidad blaugrana prefiere esperar a ese momento, ya con 45.000 personas, para tener una capacidad similar a la de Montjuïc. Algo que se prevé que ocurra en noviembre.

Según los cálculos del club, con 27.000 aún resulta relativamente más rentable quedarse en el Lluís Companys. En cambio, con 45.000 asistentes, el regreso al Spotify Camp Nou ya será rentable.

La concesión de la licencia llega dos meses después de los tiempos esperado por el Barça. Querían regresar en el Joan Gamper, pero todo se fue demorando y se vieron obligados a alquilar de nuevo Montjuïc e incluso jugar dos encuentros en el Johan Cruyff.

