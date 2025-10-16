Dani Alves recibe el mayor piropo de los últimos tiempos mientras espera sentencia: "Es el fichaje perfecto"

Dani Alves trata de pasar página. Pese a que el proceso judicial no está todavía cerrado, el brasileño fue absuelto el pasado 28 de marzo por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña del delito de agresión sexual por el que había sido condenado.

Esta absolución está recurrida ante el Tribunal Supremo, pero mientras espera esta nueva sentencia el exjugador seguro que agradece el último elogio deportivo que acaba de recibir por parte de uno de sus 'padres' futbolísticos.

Se trata de Monchi. El artífice de su fichaje por el Sevilla allá por el año 2002 procedente del Bahía catalogó al lateral derecho como su mejor fichaje y lo justificó por el precio y la trayectoria posterior del futbolista.

"El fichaje perfecto es Daniel Alves", comentó Monchi en una entrevista con el portal FlashScore. "Por todo lo que supuso el descubrir un jugador prácticamente de la nada, adaptarlo, rendir en tu club, conseguir títulos y después venderlo por una plusvalía magnífica. Entonces, yo creo que Daniel", insistió el andaluz.

Con el aterrizaje en el Sevilla se produjo la llegada de Dani Alves al fútbol europeo. En el club hispalense creció como jugador de élite y terminó convirtiéndose en uno de los mejores de todos los tiempos en su posición.

La venta al Barça

Monchi recordó cómo fue el fichaje de Alves por el Sevilla: "Fue muy complejo porque Daniel, no sé si se recuerda, vino cedido para 18 meses en el mercado de enero de 2003".

Sin embargo, una situación económica muy particular facilitó las cosas: "La suerte, entre comillas, para nosotros, y la desgracia para su club de origen, es que tenía un momento dramático a nivel económico, con lo cual fuimos capaces de aprovechar esa situación para comprarlo en un precio inferior al que estaba pactado".

Dani Alves, durante su salida del centro penitenciario Brians 2 Reuters

Su posterior explosión no es algo que Monchi se atribuya: "Esa criatura tiene muchos 'padres', no solamente la dirección deportiva. También es la gestión que hace en su momento Caparrós de él, la gestión que hace posteriormente Juande Ramos, el crecimiento del club, el propio jugador, que era un magnífico profesional... Se dieron todos los condicionantes para que saliera el fichaje perfecto".

El exdirector deportivo del Sevilla firmó una operación perfecta con el lateral brasileño. Llegó a un coste muy bajo, dio un rendimiento futbolístico excelso y, tras unas temporadas, salió rumbo al Barça por una elevada cantidad.

"El caso de Daniel es un caso muy atípico. Si no, tú no compras a un jugador por 600.000 dólares, más o menos que costó, y a los cinco años lo vendes por más de 40 millones, pero que en esa trayectoria se ganan no sé cuántos títulos y ese es uno entre mil", recordó Monchi, hasta hace nada en las oficinas del Aston Villa.

La situación judicial de Alves

El caso de Dani Alves no está cerrado. Tras su absolución, en mayo de 2025 tanto la Fiscalía como la abogada de la denunciante presentaron recursos de casación ante el Tribunal Supremo contra la sentencia absolutoria del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña.

El fiscal del Supremo presentó un duro escrito de 63 páginas en el que acusó al TSJC de dictar una sentencia "absolutamente arbitraria, irracional y extraordinariamente injusta para la víctima".

La Fiscalía sostuvo que el tribunal catalán realizó una "valoración no racional de la prueba" e "interpretó erróneamente" pruebas biológicas clave, lo que llevó a cuestionar injustamente la fiabilidad de la víctima.​

Además, el recurso acusa al TSJC de "retroceder siglos en la valoración del consentimiento" al considerar que "la mujer que consiente en embriagarse con un hombre consiente en todo", un postulado que califica como "medieval". La Fiscalía argumenta que el hecho de que la joven acompañara voluntariamente a Alves a un reservado "no puede interpretarse como aceptar cualquier acto sexual".​

El recurso de la Fiscalía pide al Tribunal Supremo que condene a Alves a nueve años de prisión o, alternativamente, que devuelva la causa al TSJC para que sea revisada por otros magistrados. Por su parte, la acusación particular también presentó su propio recurso solicitando una condena de 12 años de prisión.​

El Tribunal Supremo aún no ha dictado resolución sobre estos recursos. Esto significa que el caso de Dani Alves sigue abierto y existe la posibilidad de que el Alto Tribunal revoque la absolución del TSJC y reactive la condena o incluso la aumente si considera fundados los argumentos de la Fiscalía.​

Por el momento el exfutbolista sigue actualmente en libertad y absuelto, pero su situación judicial permanece en incertidumbre mientras se resuelve el recurso ante el Supremo.