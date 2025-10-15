Gareth Bale, 36 años, revela su miedo a arruinarse pese a sus más de 140 millones de fortuna: “No vivo una vida de lujo”

El exfutbolista galés Gareth Bale sorprendió al reconocer que vivió durante su carrera con el constante temor de quedarse sin dinero. Eso, pese a haber acumulado una fortuna estimada en más de 140 millones de euros tras su exitoso paso por clubes como Tottenham o especialmente el Real Madrid.

En una entrevista concedida al medio estadounidense Front Office Sports, el exjugador de 36 años abrió su corazón sobre las preocupaciones financieras que le acompañaron durante toda su trayectoria profesional.

El delantero reveló una mentalidad que contrasta con la imagen de opulencia que suele asociarse a las estrellas del fútbol mundial.

Gareth Bale, durante un partido con el Real Madrid. AFP7 / Europa Press

"Había algo que siempre me asustaba", confesó Bale, refiriéndose a la posibilidad de perder todo su patrimonio una vez retirado del fútbol profesional.

El galés explicó que su miedo no era infundado, sino que se basaba en numerosos casos de deportistas que han visto cómo sus fortunas se desvanecían tras colgar las botas.

"Lees artículos sobre cómo, cuando la gente deja el deporte profesional, se arruina. No saben administrar su dinero, no saben cómo hacer todas estas cosas", reflexionó el exjugador.

Esta perspectiva cautelosa marcó profundamente el estilo de vida que adoptó durante sus años como futbolista profesional, y se mantuvo alejado de los excesos que caracterizan a muchas figuras del deporte de élite.

"Supongo que muchos deportistas viven una vida de lujo. Yo intento no hacerlo. Siempre he tenido en mente cómo sería la vida después del fútbol", reveló Bale, mostrando una madurez financiera poco común en el mundo del fútbol.

El exdelantero también reflexionó sobre la realidad económica que enfrentan los deportistas una vez que terminan sus carreras: "Cuando termino, dejo de cobrar. ¿Cómo reestructuran entonces sus vidas?", se preguntó.

Esta mentalidad conservadora le llevó a desarrollar una estrategia de inversión diversificada que ha resultado clave para mantener y hacer crecer su patrimonio. "Desde el principio, siempre intenté diversificar. Siempre tuve esta idea fundamental: intentaría invertir mi dinero en diferentes cosas.

Una gran fortuna

El patrimonio de Gareth Bale se estima entre 145 y 150 millones de euros, por lo que es uno de los futbolistas británicos más adinerados de su generación. Esta fortuna no solo proviene de sus millonarios contratos en clubes como el Real Madrid y el Tottenham, sino también de una cuidadosa estrategia de diversificación de inversiones.

Bale posee una impresionante mansión campestre en los valles de Gales valorada en más de 4,5 millones de euros. También otras propiedades que forman parte de su portafolio de inversiones.

Su pasión por los automóviles también se refleja en su patrimonio, con una colección de vehículos de lujo que supera los 3 millones de euros, incluyendo marcas prestigiosas como Ferrari, Mercedes, Bentley y Lamborghini.

El exfutbolista ha demostrado su visión empresarial diversificando sus ingresos más allá del fútbol. Entre sus negocios destaca el Eleven's Bar & Grill y otras inversiones empresariales en su ciudad natal, mientras que en el apartado de patrocinios mantiene un lucrativo contrato con Adidas valorado en 24 millones de euros.

Además, cuenta con acuerdos comerciales con marcas reconocidas como EA Sports y BT Sport, por lo que su estrategia ha resultado exitosa para construir un imperio económico sólido y duradero.