Así fue el apuñalamiento a Mounir Nasraoui, el padre de Lamine Yamal: "3 cuchilladas en el pecho y el costado"

Los detalles del apuñalamiento que sufrió Mounir Nasraoui, padre de Lamine Yamal, han salido a la luz tras conocerse el sumario judicial del caso.

El 14 de agosto de 2024, lo que comenzó como un incidente con un barreño de agua en el barrio de Rocafonda (Mataró) terminó con una emboscada nocturna en la que cuatro hombres atacaron a Nasraoui con tres puñaladas en el pecho y el costado que estuvieron a punto de costarle la vida.

Los testimonios recogidos en la causa revelan que los agresores portaban armas desde el primer momento y que, según los testigos, "iban a matarlo" .​

Todo empezó a las tres de la tarde cuando Nasraoui caminaba solo por la calle Franck Marshall. Un niño que jugaba con un barreño le arrojó agua desde el tercer piso de un edificio.​

Los familiares del menor - el padre, el abuelo y el tío - bajaron inmediatamente a la calle para confrontar a Nasraoui, generando una primera discusión que acabó con un arañazo en el cuello del padre de Lamine.​

Cuando llegó la Policía Municipal para intervenir, Nasraoui expresó su indignación: "Que esto no puede ser hombre. Yo estaba paseando tranquilamente y me tiran cosas. O lo arregla un buen abogado o lo arreglamos luego".

Emboscada nocturna​

Tras el incidente, decidió reunirse con dos amigos en Barcelona. Seis horas más tarde, regresaron al aparcamiento del campo de fútbol de Rocafonda, donde se produjo la brutal agresión.​

Los presuntos agresores - dos hermanos, el padre y un amigo de la familia - ya los estaban esperando. Un testigo clave que vive en un coche estacionado en el lugar presenció todo el ataque.​

Los instructores consideran su testimonio objetivo al ser ajeno a las partes implicadas. Este hombre declaró que vio a la familia "como esperando o buscando a alguien" y que portaban desde el primer momento "el cuchillo, la defensa extensible y una piedra de grandes dimensiones".​

La secuencia del ataque fue devastadora según los testimonios recogidos en el sumario. "Mounir ha corrido, él (el del cuchillo) viene detrás de él y le pincha. Se lo clava dos o tres veces en el pecho y el costado" , relató el testigo independiente.​

Los amigos de Nasraoui que presenciaron la agresión fueron aún más explícitos. Soufian BA declaró que "le querían matar. Uno llevaba un cuchillo" y añadió: "Empezó a dar como si fuera un animal. Iba a matarlo" .​

Otro testigo, Haytam B., describió la escena con escalofriante precisión: "Adrián estaba sentado detrás, ha salido corriendo con el cuchillo y ha ido hacia el Mounir. Lo he visto ante mis ojos. Y le ha dado tres o cuatro puñaladas".

Entre la vida y la muerte​

Las heridas fueron catalogadas como "de riesgo vital" por el informe médico forense. Nasraoui fue trasladado de urgencia al Hospital Germans Trias i Pujol (Can Ruti) de Badalona, ​​donde permaneció varios días en la unidad de cuidados intensivos.​

Desde su cama de hospital, un conmocionado Mounir describió su experiencia: "Me veía entre la vida y la muerte. Gracias a Dios me acaban de subir a planta y estoy un poco mejor" . El padre de Lamine admitió haber sentido miedo durante el ataque, "como cualquier ser humano" .

Lo que convierte este caso en especialmente controvertido es que Nasraoui tuvo que comparar como imputado y no como víctima en el Juzgado de Instrucción número 3 de Mataró hace dos semanas.​

La defensa del agresor principal, identificado como Adrián, alega que actuó "por error" y en defensa propia. Según la versión del atacante, Nasraoui le propinó primero un puñetazo que le fracturó el tabique nasal.​

El agresor afirma que reaccionó después de quitarle supuestamente el cuchillo a uno de los amigos del padre de Lamine. Sin embargo, Nasraoui mantiene que los únicos golpes que dio fueron para defenderse tras verse acorralado.​

Los cuatro implicados fueron inicialmente detenidos y acusados ​​de tentativa de homicidio . Pero en diciembre pasado, el principal agresor quedó en libertad con cargos , continuando su defensa de que eran ellas las víctimas.​

Vicente Clavero, abogado de Mounir Nasraoui, ha expresado su sorpresa por la situación procesal: "Mi cliente declaró como víctima de un intento de homicidio y ahora se encuentra imputado en la misma causa" .​

El letrado considera que existe una "desproporcionalidad evidente" entre los hechos y las acusaciones cruzadas. Este violento episodio, que comenzó con unas simples gotas de agua, estuvo a punto de privar al mundo del fútbol de uno de sus talentos más prometedores de un padre.