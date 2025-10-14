El exmadridista Marcelo se lanza de lleno a la aventura de la Kings League: también jugará con su propio equipo

La Kings League, la competición creada e impulsada por el exfutbolista y empresario Gerard Piqué, confirmó que Marcelo Vieira, exjugador del Real Madrid y campeón de cinco Champions League, volverá al terreno de juego a través de la Kings League.

El exjugador brasileño confirmó que tendrá su propio equipo en la competición, junto al creador de contenido Plex, y desveló el nombre oficial del club: Skull FC. Esta noticia marca el regreso del galáctico al fútbol tras su retirada profesional, cerrando así un breve paréntesis en una carrera con más de 30 títulos conquistados entre clubes y selecciones.

La vuelta de Marcelo se produce justo a tiempo para el inicio de la Kings Cup, el nuevo formato de copa al más puro estilo 'Champions' que enfrenta a equipos de España, Italia y Alemania. El torneo culminará con una gran final internacional en Berlín el próximo 22 de noviembre donde se medirán los campeones de cada país.

Además, Marina Rivers anunció oficialmente el nombre y la camiseta de su nuevo equipo en la Queens League: Las Pilares. Rivers contará con la creadora de contenido de fútbol Luci Borro como compañera de proyecto.

También se presentaron todas las plantillas y se realizó el sorteo de la fase de grupos, dejando enfrentamientos de alto voltaje desde la primera jornada. Habrá un Porcinos FC - Troncos FC, en lo que promete ser una revancha inmediata tras la victoria de Troncos en la Kings World Cup Clubs.

El Ultimate Móstoles se medirá a La Capital CF, el equipo presidido por Lamine Yamal. Por otra parte, en la Queens Cup, el esperado duelo entre Las Pilares (Marina Rivers) y Pio FC (Rivers), reeditará la rivalidad que ambas protagonizaron en La Velada del Año.

La Kings Cup y la Queens Cup comenzarán este fin de semana e inaugurarán una nueva etapa de las competiciones impulsadas por Gerard Piqué.