Luis de la Fuente defiende sus convocatorias tras las lesiones: "Los jugadores no priorizan a los clubes y cuidamos su salud"

Luis de la Fuente, en una rueda de prensa en Las Rozas. EFE

Luis de la Fuente compareció ante los medios de comunicación en la rueda de prensa previa al cuarto partido de la clasificación para el Mundial ante Bulgaria, un encuentro en el que la Selección puede igualar su mejor racha de partidos invicta (29).

España afronta ese partido después de tres victorias claras en las tres primeras paradas camino de la Copa del Mundo de 2026. Y lo hace con 23 jugadores justos después de que Ferran abandonase la concentración a causa de una sobrecarga muscular.

El seleccionador respondió a todos los frentes que surgieron tras la lesión de Ferran Torres, además de la importancia de tener un buen fondo de armario con el que paliar las lesiones de los jugadores 'titulares' y que las ausencias no se noten.

Penaltis

"No hay problema. Tenemos varios especialistas. Es una acción muy especial que depende de muchas cosas. Es un cuestión de confianza".

Rotaciones

"Me dan total garantía todos, porque me lo han demostrado. Ya tengo una idea, pero vamos a esperar. Nos jugamos mucho. Aquí no se hacen regalos, no hay compromisos. El equipo tiene mucha hambre, Saldrá el equipo idóneo para este partido".

Cuidar a los jugadores

"Siempre se cuida la salud de los futbolistas, ahora y siempre. No sé por qué se cargan más las tintas cuando los jugadores se lesionan en la selección más que en sus clubes. Los jugadores no priorizan a sus clubes. Saben que el salto cualitativo pasa por ir a la selección. Eso es así. Ante una duda, prima la salud del jugador".

Récord

"No hablamos de esas cosas. Nos ocupa ir al Mundial. Son épocas distintas la de 2010 y esta, pero dos grandes selecciones".

Lesión de Gavi en Valladolid

"Ya está superado, por suerte. Fue un momento muy duro, por la persona, por lo que Gavi significa para este equipo y para mí, Cuando se recupere, estará con nosotros".

Ferran Torres

"No está lesionado. Nos ha dicho que no estaba al 100% para jugar y por eso se ha decidido que no esté. Es muy importante para nosotros".

La derrota en Escocia

"Aprendimos y nos hizo más fuertes".

Samu Aghehowa

"Va a ser muy importante para nosotros en el futuro, y eso puede ser mañana. Es un jugador de un potencial extraordinario, lo que pasa es que a su lado hay otros muy buenos. Cuando hacemos los planes de los partidos, Samu siempre está ahí. Soy muy de sensaciones y tengo olfato, para esto, pero estoy muy tranquilo con todos los que tengo. Es que a Oyarzabal hay que ponerlo en el plano de lo que representa".

Ambiente

"Tengo muy claro que la selección engancha. Es algo que veo por la calle. La gente se va a volcar una vez más con la selección. Es algo que crece".