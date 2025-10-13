La alineación probable de España contra Bulgaria en el partido de clasificación para el Mundial 2026

España, intratable en su camino al Mundial, busca extender su gran estado de forma frente a Bulgaria para prácticamente sellado su pasaporte a la gran cita, a la que acudirá como una de las grandes favoritas.

La evolución de la selección española es constante. La cartera que maneja Luis de la Fuente es muy amplia. Tanto que en el José Zorrilla comparecerá la 'tercera unidad'. Primero, motivado por la plaga de lesiones y después por la oportunidad del seleccionador para buscar nuevas alternativas.

Bulgaria llega con el ánimo bajo a Valladolid. Recibió un 0-3 en Sofía de España en la primera jornada, el mismo resultado que encajó en su visita a Georgia y fue vapuleada por Turquía el pasado sábado. Un 1-6 doloroso que hunde como colista a un combinado que lleva un año sin ganar.

Para el partido se espera que Luis de la Fuente dé la alternativa a David Raya en la portería. El guardameta del Arsenal es uno de los más en forma del mundo y tratará de convencer al seleccionador a pesar de que igual no tiene excesivo trabajo.

La zaga podría estar formada por Marcos Llorente y Grimaldo en los laterales y por Vivian y Laporte en el eje de la zaga. Los centrales del Athletic han entrado en la lista fruto de las lesiones, mientras que Llorente tiene la oportunidad de hacerse un hueco en el equipo.

En el centro del campo Pedri tendrá descanso. El futbolista del Barça lo está jugando todo y ante Bulgaria partirá desde el banquillo. Zubimendi y Merino apuntan a ser el doble pivote y la duda reside entre Barrios y Baena en la zona más adelantada.

Los jugadores de la Selección celebran el gol de Oyarzabal. Reuters

Arriba también jugarán los menos habituales. Yeremy Pino repetirá en el perfil izquierdo tras su gol del sábado frente a Georgia y en la derecha se abre la opción de Jesús Rodríguez en lugar de Ferran, quien ha abandonado la concentración por fatiga muscular.

Para el gol, Samu podría ser titular por delante de Oyarzabal. El delantero de la Real Sociedad se ha ganado el puesto a pulso con sus últimas actuaciones, pero ante Bulgaria Luis de la Fuente podrá probar con un '9' de distinto perfil y más agresivo a los espacios.

Alineación probable de España: David Raya; Marcos Llorente, Vivian, Laporte, Grimaldo; Zubimendi, Mikel Merino, Pablo Barrios o Álex Baena; Yeremy Pino, Jesús Rodríguez y Samu.

Alineación probable Bulgaria: Mitov; Ivan Turitsov, Bozhinov, Petko Hristov, Petrov; Stoyanov, Chochev, Adrian Kraev; Dimitrov, Petkov y Despodov.

