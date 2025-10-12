Montse Tomé admite la presión del banquillo de la Selección: "Asumimos y aceptamos que un día estás y al otro ya no"

Tras su despido el 11 de agosto, Montse Tomé ha dejado de estar en el foco mediático que le rodeó durante su etapa como seleccionadora de España. En estos dos meses ha tenido tiempo para hacer autocrítica de los errores que cometió y en el proceso de aprendizaje se ha hecho mejor entrenadora.

Así lo ha reconocido en una entrevista que ha concedido a Tablero Deportivo de Radio Nacional de España (RNE), donde también ha asegurado que no ha recibido el reconocimiento merecido por "resultados y trabajo". Cabe destacar que con ella al frente de la selección femenina, España llegó por primera vez en su historia a la final de una Eurocopa y ganó el título de la UEFA Nations League.

"El fútbol a veces no es justo, la vida a veces tampoco lo es. He aprendido mucho, he aprendido mucho de lo bueno y he aprendido también de lo menos bueno. Creo que Montse es mejor entrenadora a partir de hoy y seguro que las decisiones que tome a posteriori serán mejores", ha expresado.

🗣️"Creo que no he recibido lo que merecía"



Montse Tomé habla en @rne de cómo se siente tras su salida de la @SEFutbolFem



😊"Me siento muy orgullosa de lo realizado", dice



La ex seleccionadora de España está comentando con @RNEdeportes el España 🆚 Georgia pic.twitter.com/CjJjpfhbFa — RNE Deportes (@RNEdeportes) October 11, 2025

Esos resultados son los que le hacen sentirse conforme por el trabajo realizado en los casi dos años que estuvo en el cargo desde que se hizo cargo del combinado nacional en septiembre de 2023 tras la destitución de Jorge Vilda.

"He dedicado tiempo para reflexionar sobre todo lo vivido. Creo que hemos hecho un trabajo espectacular, me siento muy orgullosa de todo ello", reconoció.

"Quizás a posteriori igual me hubiera tomado las cosas con más calma, pero es cierto que el día a día era frenético. Entramos en un momento muy complicado y la responsabilidad te puede y quieres hacerlo bien, pones todo y creo que el trabajo ha sido bueno", continuó.

En este sentido, Tomé recalcó que los entrenadores a veces pagan "ese premio difícil que tiene la profesión. Asumimos y aceptamos que un día estás y otro ya no estás. En la federación he vivido cada día intensamente pensando que al siguiente no iba a estar, por eso lo he disfrutado", confesó.

"Las decisiones a veces no son justas, y más cuando el resultado realizado por el equipo ha sido bueno y el trabajo también. Todo es respetable, evidentemente, y yo me siento muy orgullosa de lo realizado. Es raro verte en una situación ahora que no esperabas, pero el fútbol es así", concluyó.