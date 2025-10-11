El parón de selecciones tiene en vilo a Real Madrid y Barça antes del Clásico: tras Huijsen y Olmo, Mbappé corre también riesgo

La cuenta atrás ha comenzado. Tan solo restan 15 días para que se dispute el primer Clásico de la temporada y todas las miradas están puestas en lo que ocurra durante el parón de selecciones. La preocupación del Real Madrid y del Barcelona es real, como también lo es el riesgo de que algún jugador no pueda estar el 26 de octubre en el Santiago Bernabéu.

Quien no parece que vaya a jugar es Joan García. El de Sallent se rompió ante el Real Oviedo y a pesar de que todo hacía indicar que forzaría para llegar al partido, él mismo se ha descartado. "La rodilla va bien, todo bien. Sí, un mes más o menos. Iremos viendo cómo avanzo, pero por ahora va todo bien", admitió mientras veía el partido del Barça de la Euroliga.

Además, el estado en el que llegará Lamine Yamal es todo una incógnita. Jugará, eso es seguro, pero no se sabe en qué condiciones. Como tampoco si lo harán Dean Huijsen y Dani Olmo, los últimos en caer.

El central del Real Madrid dejó la concentración de la Selección por una lesión muscular en el sóleo de su pierna izquierda, aunque el motivo de la desconvocatoria que adujo la Federación fue una fatiga muscular.

En la sesión del martes apenas estuvo diez minutos sobre el terreno de juego y se retiró de la sesión. De hecho, no llegó a ponerse las botas de fútbol y se activó únicamente con la bicicleta estática.

Además de los dos partidos de la Selección en este parón -ante Georgia y Bulgaria-, Huijsen corre riesgo de perderse los dos próximos encuentros del conjunto blanco.

Después de la ventana FIFA, el equipo de Xabi Alonso retoma la competición visitando al Getafe el domingo 19 en Liga y el miércoles 22 recibe a la Juventus en Champions. La siguiente cita, ya será el Clásico del domingo 26 en el Bernabéu.

Con esta lesión, la enfermería del Real Madrid vuelve a llenarse y ya son cinco las bajas, todas ellas en defensa: Carvajal, Trent, Rüdiger, Huijsen y Mendy.

El caso Dani Olmo

La ausencia de Dean Huijsen no ha sido el único problema que ha tenido que afrontar Luis de la Fuente. En el entrenamiento del jueves Dani Olmo notó una molestia importante en uno de sus gemelos. No parecía a priori que fuera grave, el propio futbolista participó después en un acto promocional de la selección, pero este viernes llegó la peor noticia.

Nada más saltar al campo, Olmo vio que la molestia le impedía por primera vez realizar un entrenamiento normal y tuvo que retirarse acompañado de los servicios médicos federativos.

La Federación aclaró que siempre ha estado en contacto con el FC Barcelona para conocer el estado de Dani Olmo. Por tanto, el propio club consideraba que las molestias iniciales fueron escasamente relevantes, más allá del cansancio acumulado que significaron los partidos ante el PSG y Sevilla.

Si bien la expedición de la Selección viajará hoy a Elche para enfrentarse a Georgia en el tercer partido clasificatorio para el Mundial de 2026, Dani Olmo pondrá rumbo a Barcelona donde será examinado por el equipo médico del club para conocer el alcance de la posible lesión.

No obstante, quien más preocupado está es el Real Madrid con Kylian Mbappé. El francés, que se perdió los primeros entrenamientos en su llegada a la concentración francesa tras sufrir un esguince de tobillo ante el Villarreal, se marchó cojeando del Parque de los Príncipes en el minuto 83 en el partido ante Azerbaiyán.

L’Equipe avanzó que Kylian sufría un golpe, algo que fue confirmado después por el propio Deschamps. "Recibió otro golpe en el mismo tobillo. El dolor disminuye cuando descansa. En un partido, inevitablemente hay contactos. Lo vamos a analizar después. Tiene una molestia que no es ideal para él", dijo Deschamps en los micrófonos de TF1.

El de Bondy será sometido a pruebas médicas para determinar si hay una lesión y su presencia en el segundo partido de Francia ante Islandia -el lunes- es toda una incógnita. El Real Madrid, en alerta con su jugador a falta de 15 días para el Clásico ante el Barça.

Las lesiones de los jugadores están volviendo a abrir una brecha entre los clubes y las selecciones. Cada uno mira por sus propios intereses y, en cierto modo, todos tienen argumentos sólidos para llevar razón.

No obstante, con las estrellas de Real Madrid y Barça maltrechas, la preocupación es evidente y todavía falta porque se disputen uno o dos compromisos internacionales más, depende de la selección.