Jude Bellingham y su reflexión más personal: "He intentado mantener esa imagen de atleta macho de 'no necesito a nadie'"

En el Día Mundial de la Salud Mental, Jude Bellingham ha hecho su reflexión más personal en una charla con Laureus, de quien es embajador. El inglés ha reconocido los errores que tuvo al comienzo de su carrera deportiva al estar muy pendiente de las redes sociales, una obsesión de la que no tardaría en alejarse tras abrir los ojos.

"Cuando era joven, solía escribir mi nombre en Twitter y leer todo lo que se decía; me preguntaba... ¿por qué estoy poniendo esto en mi propia salud mental? Ya hay suficiente negatividad y presión en el deporte profesional, como para ir a buscarla", por lo que el jugador del Real Madrid se ha alejado de ese mal hábito con el fin de salvaguardar su bienestar.

La estrella del conjunto blanco y de la selección inglesa ha pedido más empatía en la cultura del fútbol, y que los deportistas se conviertan en modelos a seguir, pero no a costa de aguantar los comentarios que tienen como objetivo hacer daño.

Jude Bellingham sobre la salud mental

"Si los atletas, aquellos que pareciera que tenemos el mundo a nuestros pies, somos capaces de mostrar nuestra vulnerabilidad, se abrirá un diálogo más amplio para las personas que están luchando en la oscuridad", añade el inglés.

En su 'carta abierta', Bellingham ha confesado haberse sentido "vulnerable", aunque su corazonada le impedía mostrarse tal y como se sentía en ese momento.

"He dudado de mí mismo y he necesitado a alguien con quien hablar pero, en cambio, he intentado mantener esa imagen de atleta macho de 'no necesito a nadie'. Y la verdad es que sí lo necesito, como todo el mundo. Y te sentirás mucho mejor si hablas de tus sentimientos y emociones", confiesa.

En la misma línea que Mbappé, quien a comienzos de la temporada pasada se le acusó de sufrir una depresión debido a su irregular comienzo de temporada con el Real Madrid, Jude admite que no por ser futbolistas de élite no sufren y tienen sentimientos como los demás, aunque hablar de ello abiertamente puede servir de ayuda para mucha gente.

En su reflexión, Bellingham profundizó en su opinión sobre las redes sociales. "Sigo pensando que se considera que los deportistas deben callarse y aguantarse, lo cual es una visión anticuada [...] Todo el mundo tiene derecho a opinar sobre el deporte, pero debería haber límites a las cosas horribles que se pueden decir. No sé muy bien cómo se puede limitar eso en las redes sociales, pero creo que la red de apoyo que rodea a los deportistas es importante".

Bellingham, durante un partido con el Real Madrid. REUTERS

"En Madrid cuento con un sistema de apoyo realmente bueno en cuanto a entrenadores, jugadores y miembros del personal con los que puedo hablar, si me siento deprimido. De cara al futuro, creo que es importante que el entrenamiento mental esté presente en el juego", expresa.

"Nunca he estado en un bache mental profundo, pero he estado cerca de personas que sí lo han estado y es triste verlo. Prefiero ser el tipo de compañero de equipo con el que alguien puede venir a hablar sobre sus problemas de salud mental", zanja sobre la importancia de tener a alguien con quien hablar para tratar estos temas.

Jude Bellingham, con rostro serio durante el partido ante el Atlético de Madrid. Reuters

"Siempre intento mantener mi confianza alta, ya sea mediante la autoafirmación o aceptando el hecho de que no voy a completar todos los pases, no voy a superar a todos los jugadores ni marcar y ganar todos los partidos. Cuanto más cómodo te sientes con eso, más cómodo te sientes sabiendo que no eres perfecto", concluye.