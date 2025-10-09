El Real Oviedo despide a Veljko Paunovic: el primer entrenador cesado esta temporada en La Liga tras ocho partidos

Veljko Paunovic ya es historia del Real Oviedo. El serbio ha sido destituido como entrenador del Real Oviedo después de que el conjunto asturiano haya perdido el último partido de Liga ante el Levante y sumara únicamente 6 puntos de 24 posibles. No obstante, tenía al equipo fuera del descenso.

A través de un comunicado, el club ha anunciado que "el técnico azul, con contrato hasta el 30 de junio 2026, deja desde este momento de ser entrenador del conjunto de la capital del Principado. De igual manera, el cuerpo técnico que lo acompaña también finaliza su vinculación con la entidad carbayona".



"El Real Oviedo quiere expresar su agradecimiento a Veljko Paunovic y a su cuerpo técnico por su profesionalidad, compromiso y dedicación durante su etapa al frente del equipo. Bajo su dirección, el Real Oviedo logró el tan ansiado ascenso a Primera División, un éxito histórico que quedará para siempre en la memoria del oviedismo. Desde el Club le deseamos el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos, tanto personales como profesionales", concluye el texto.

Gracias, Pauno 💙



Has sido parte fundamental de un sueño hecho realidad: el regreso a Primera División. ¡Suerte en tus próximos retos! 🫂#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/pqbDdH7pCV — Real Oviedo (@RealOviedo) October 9, 2025

Las dos victorias y seis derrotas, la última ante el Levante (0-2) -un rival directo por la permanencia- han provocado la destitución del entrenador serbio. Una decisión que no ha dejado de ser sorprendente debido a la premura del calendario.

Sin embargo, la dirección deportiva, bajo el paraguas del Grupo Pachuca, ha visto oportuno cambiar de entrenador y a pesar de que están analizando posibles sustitutos, suena con fuerza Luis Carrión, un viejo conocido en el Carlos Tartiere.

En la 23-24 con Carrión al mando del equipo, el Real Oviedo ya se quedó a las puertas del ascenso, pero el Espanyol fue su verdugo. En la siguiente temporada, la apuesta por Javi Calleja no salió bien y en marzo de 2025 se tomó la decisión de fichar a una leyenda del club, Veljko Paunovic.

A pesar de que el entrenador madrileño tenía al equipo en los puestos de promoción, las sensaciones no fueron alentadoras después de haber sumado solo un punto en los últimos cuatro partidos. Una situación muy parecida a la actual. Aunque ahora se le ha invertido al serbio.

Cazorla y Paunovic dialogan durante un partido del Oviedo. Real Oviedo

Paunovic, en su etapa como jugador, defendió la camiseta azul en la última temporada del equipo en Primera División. Lo hizo en la segunda vuelta en calidad de cedido por el Atlético de Madrid. 24 años después el destino deparó que fuese él quien llevara al Oviedo de vuelta a La Liga.

No obstante, el sueño apenas ha durado dos meses y su etapa al frente del banquillo del conjunto carbayón ha terminado. Veljko Paunovic se convierte así en el primer entrenador despido esta temporada del campeonato nacional.