La Selección aplaza su viaje a Elche por la alerta roja provocada por la dana

La selección española de fútbol anunció que retrasa su viaje a Elche para el partido de este sábado como consecuencia de la alerta roja provocada por la dana. El combinado nacional debía desplazarse este viernes a la ciudad ilicitana, donde jugará contra Georgia, pero las adversas condiciones climatológicas lo impedirán.

La llegada de la dana Alice a la Comunidad Valenciana pone en jaque el próximo partido de la Selección. La AEMET declaró alerta roja por peligro de lluvias fuertes y torrenciales en el litoral sus de Alicante, y se espera que se alcancen precipitaciones de 180 litros por metro cuadrado.

La alerta roja entrará en vigor a las 10:00 horas de este viernes y se prolongará, si no hay nuevos cambios, hasta medianoche. Por eso, la RFEF prefiere ser cauta y esperar al mismo día del partido para viajar.

La Federación solicitó autorización a UEFA para poder realizar las actividades oficiales previas al partido en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Así, la rueda de prensa de Luis de la Fuente tendrá lugar en la localidad madrileña y no en el Martínez Valero.

La dana ya había obligado a suspender un partido de Segunda RFEF entre el Hércules y el Atlético Madrileño que estaba programado para este viernes.

Dudas sobre el partido

La alerta roja de la RFEF se mantendrá, en principio, tan sólo durante este viernes. De esta forma, el sábado se espera que haya una evolución favorable de la situación meteorológica, pero la dana Alice podría afectar también al partido.

En la Comunidad Valenciana las autoridades ya han extremado las precauciones y han pedido limitar los desplazamientos.

Por el momento el choque se mantiene firme y se celebrará el sábado a las 20:45 en el Martínez Valero. España disputa la tercera jornada de la fase de clasificación para el Mundial ante Georgia en el primero de los dos partidos de esta ventana internacional.

Comunicado de la RFEF

Tras la notificación de alerta roja por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) para la zona del levante español y las medidas de restricción de movilidad dictadas por las autoridades locales en la zona, la Real Federación Española de Fútbol ha solicitado la autorización de UEFA para realizar todas las actividades oficiales de la previa del partido de clasificación de la Copa Mundial 2026 contra Georgia en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas.

De esta forma, el entrenamiento oficial de la Selección española tendrá lugar como estaba previsto en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas a partir de las 11:00h (con 15 minutos abiertos para los medios de comunicación) y la rueda de prensa oficial que van a ofrecer Luis de la Fuente y Mikel Merino tendrá lugar a las 13:00 horas en el Salón Villalonga de la propia Ciudad del Fútbol. La Selección española viajará a Elche en la jornada del sábado por la mañana.

Además, en atención a las medidas anunciadas por las autoridades locales en Elche, suspendiendo todas las actividades previstas para la jornada del viernes, 10 de octubre, y recomendando limitar la movilidad de la población salvo por causas imprescindibles, la RFEF ha decidido cancelar las XIV Jornadas Jurídicas que se iban a celebrar en la localidad ilicitana este sábado 11 de octubre. Además, la RFEF ha procedido a suspender la Junta Directiva prevista en Elche para este sábado.

La Real Federación Española de Fútbol está en comunicación permanente con las autoridades de la zona e informará puntualmente de las novedades que surjan en relación con el operativo organizado con motivo del encuentro internacional que disputará España ante Georgia en el estadio Martínez Valero este sábado, 11 de octubre, a las 20:45 horas.