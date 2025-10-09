Borja Iglesias responde al exciclista Óscar Pereiro en su apoyo a Palestina: "Creo que no entendió lo que dije porque..."

"Me sorprende que le demos más importancia a parar un evento deportivo que a un genocidio. Es algo que no termino de entender mucho", fueron las declaraciones que hizo Borja Iglesias sobre las protestas de los manifestantes propalestinos en la Vuelta a España.

La reivindicación del 'Panda' provocó un aluvión de críticas que no solo han pasado desapercibidas para el delantero, sino que además ha ido más allá declarando que "si ayuda, ojalá que cuando vaya a chutar a portería salga alguien con una bandera de Palestina y se anule el gol".

El exciclista Óscar Pereiro aseguró haberse sentido dolido porque "Borja Iglesias hiciese el comentario que hizo" pese a ser "del Celta a muerte. ¿Borja Iglesias y el Celta van a jugar la Europa League contra un equipo israelí? No nos pueden menospreciar como lo están haciendo, y me da igual que sea del Celta".

Ante los comentarios del deportista gallego, el '9' celeste ha vuelto a explicar sus declaraciones: "Tiene que venir más a Balaídos. Creo que Óscar no entendió lo que yo dije. Lo que yo dije fue que me sorprendía que nos sorprendiese mucho más parar un evento deportivo que un genocidio".

En su vuelta a la Selección tras la renuncia en agosto de 2023, el jugador del Celta reconoció en el programa de 'Radioestadio Noche' de Onda Cero ser "responsable" de lo que dice, pero "lo que la gente interpreta no es mi culpa", en relación a los comentarios en contra del genocidio en Gaza.

Y es que La Vuelta estuvo marcada por las protestas pro Palestina debido a la participación del equipo Israel-Premier Tech, que obligaron a recortar el recorrido de algunas etapas y provocaron la suspensión de la última etapa en el centro de Madrid y la posterior ceremonia de premios.

"No hablo del ciclismo. Yo hablo de lo que está pasando. Y lo que me sorprende es que haya cosas que sean tan graves... Lo que me gustaría es que tomásemos medidas para que se parase lo que está sucediendo", manifestó el jugador del Celta de Vigo.

Ahora Borja Iglesias disfruta de su regreso a la Selección dos años después de su renuncia. En marzo de 2023 su nombre apareció en la primera lista de Luis de la Fuente y en agosto anunció que no volvería a jugar con el combinado nacional después de que Luis Rubiales comunicara su continuidad al frente de la RFEF.

No obstante, en estos dos años mucho han cambiado las cosas en la estructura de la Federación... y también en su rendimiento. Y es que Borja Iglesias ha vuelto a sentirse importante en el Celta, donde ha marcado 17 goles en los 51 partidos que ha disputado.

El mismo número de dianas que anotó en las dos últimas temporadas antes de terminar su contrato con el Betis, la última en el Bayer Leverkusen donde ganó la Bundesliga y la Pokal (Copa alemana), pero no fue capaz de marcar con Xabi Alonso de entrenador.

Un nuevo regreso

Internacional en dos partidos, el 28 de marzo de 2023 fue la fecha de su último partido con la Roja, el día de la única derrota en partido oficial de Luis de la Fuente con la absoluta, en Escocia.

De esta manera, y a la espera de que el seleccionador decida si cubre la plaza de Rodri, Borja Iglesias se suma a los regresos de Marcos Llorente, Pablo Barrios, Álex Baena y Samu Aghehowa, como novedades el lunes en el regreso de la selección española para medirse el sábado 11 de octubre a Georgia en Elche, y el martes 14 a Bulgaria en Valladolid.