Galán denuncia a Tebas por abuso de autoridad y atentado contra la dignidad tras insultar a un extrabajador de LaLiga

Javier Tebas, presidente de LaLiga, ha sido denunciado por abuso de autoridad y por actuar públicamente contra la dignidad y el decoro deportivos, a raíz de un mensaje publicado en redes sociales en el que insultó a Fernando Vaccaro, extrabajador de la organización y exdirector del Museo Legends.

La denuncia ha sido presentada por Miguel Ángel Galán, presidente de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, y registrada oficialmente ante el Consejo Superior de Deportes (CSD) este miércoles.

El detonante fue una publicación realizada por Tebas el pasado 25 de febrero en su cuenta personal de Twitter, en la que calificaba a Vaccaro de "delincuente acorralado por sus propios actos".

Tweet de Javier Tebas

El comentario llegó horas después de que EL ESPAÑOL publicara en exclusiva una denuncia contra Tebas por graves acusaciones, entre ellas, acoso, discriminación por nacionalidad, vigilancia ilegal y desplazamientos patrimoniales en la gestión del museo impulsado por la patronal del fútbol español.

Según el texto de la denuncia, al que ha tenido acceso EL ESPAÑOL, los hechos descritos por Galán configuran dos infracciones muy graves tipificadas en la Ley 10/1990 del Deporte:

Abuso de autoridad (art. 76.1.a): al emplear su posición institucional para insultar públicamente a un trabajador, calificándolo sin pruebas de "delincuente" ante una audiencia de más de 100.000 seguidores.

Atentado al decoro y la dignidad deportivos (art. 14.h del RD 1591/1992 y art. 76.4.b de la Ley del Deporte): por el carácter notorio y público del ataque, que no solo perjudicó la reputación del extrabajador, sino que también dañó la imagen de LaLiga como institución.

A estos hechos se suma una segunda acusación de abuso de autoridad por parte de la Asociación, al conocerse que Tebas ordenó la contratación de detectives privados para seguir a Vaccaro, hecho que él mismo reconoció públicamente en el mismo mensaje publicado en Twitter.

La denuncia señala que este tipo de acciones podrían haber sido sufragadas con fondos de LaLiga, lo que representaría un uso indebido de recursos para fines personales o intimidatorios.

Javier Tebas, presidente de la Liga, en un acto oficial EFE

Despidos y presiones

Fernando Vaccaro fue despedido, como relató EL ESPAÑOL en su información, en dos ocasiones por LaLiga y su filial Legends Europe entre noviembre y diciembre de 2024.

A raíz de estos hechos, presentó una demanda por acoso, despido improcedente, discriminación y vulneración de derechos fundamentales, actualmente en trámite en el Juzgado de lo Social nº44 de Madrid.

Vaccaro afirma que el origen del conflicto fue su negativa a colaborar en un supuesto plan para apartar a Marcelo Ordás del control del museo y favorecer la apropiación de acciones por parte de LaLiga sin contraprestación.

Además, denuncia que el acoso sufrido ha tenido un impacto severo en su salud, requiriendo tratamiento psiquiátrico, todo ello respaldado con informes clínicos que ya han sido incorporados a su causa judicial.

En manos del CSD

La denuncia presentada por Galán argumenta que los hechos vulneran la Ley del Deporte y los estatutos internos de LaLiga, concretamente el artículo 69.3.a, que prohíbe expresiones descalificantes entre sus miembros.

El presidente de la Asociación, conocido por su activismo contra la corrupción en el fútbol, reclama al Consejo Superior de Deportes que traslade el caso al Tribunal Administrativo del Deporte (TAD), órgano competente para incoar un expediente disciplinario y decidir sobre posibles sanciones.

Entre las medidas propuestas, Galán pide expresamente la destitución de Javier Tebas como presidente de LaLiga, basándose en:

- La gravedad del insulto público realizado desde un cargo institucional.

- La utilización de medios privados y públicos para vigilar a un extrabajador.

- La reincidencia, ya que Tebas fue sancionado por el TAD en septiembre de 2024 con una amonestación pública tras otra denuncia formulada por el Real Madrid CF.

La asociación denunciante recuerda también que, según el artículo 79 de la Ley del Deporte, las sanciones por infracciones muy graves pueden conllevar inhabilitación temporal de hasta un año o incluso destitución definitiva del cargo.

El precedente de Rubiales

La denuncia invoca también la doctrina del TAD en el llamado caso Rubiales, donde se consideró que las acciones que atentan contra el respeto institucional y la imagen pública del deporte pueden ser objeto de sanciones disciplinarias, aunque no ocurran en el ámbito competitivo.

En este sentido, el escrito subraya que el comportamiento de Tebas "trasciende el debate privado" y afecta directamente a los valores que deben regir en una entidad deportiva de ámbito estatal.

La figura de Javier Tebas, con más de una década al frente de LaLiga y un historial de enfrentamientos públicos, está siendo cada vez más cuestionada.

El uso reiterado de su perfil en redes sociales para expresar opiniones personales o descalificaciones se ha convertido en un foco de controversia recurrente.

El CSD deberá decidir ahora si traslada la denuncia al TAD. Si este órgano la admite a trámite, podría abrirse un procedimiento que, en su fase final, conlleve la inhabilitación o destitución del presidente de LaLiga.