Jordi Alba dice adiós al fútbol al final de la temporada: "Me enseñasteis que la camiseta no sólo se viste, se siente"

Jordi Alba, con el trofeo de la UEFA Nations League en la celebración en el WiZink Center EFE

Otro de los grandes futbolistas españoles de los últimos tiempos cuelga las botas al final de la presente temporada. Si hace unos días fue Sergio Busquets el que anunció su retirada, ahora ha sido Jordi Alba, su compañero en el Inter Miami, el que ha decidido seguir sus pasos.

El lateral izquierdo hizo oficial su adiós al fútbol profesional a sus 36 años. A través de un vídeo de más de tres minutos de duración publicado en sus redes sociales, Alba confirmó que cuelga las botas para siempre y que asume el reto de empezar una nueva etapa en su vida.

En esta pieza audiovisual se repasa la carrera del futbolista desde sus modestos inicios hasta los últimos momentos que vive en el Inter Miami. Las imágenes se intercalan con la locución del deportista, un discurso en el que asume el cambio y se muestra agradecido con todas las personas que han sido importantes en su vida.

"He tomado la decisión de poner fin a mi carrera como futbolista profesional al terminar esta temporada. Lo hago con absoluta convicción, plenitud y felicidad, porque siento que he recorrido este camino con toda la pasión posible y que es el momento justo para abrir una nueva etapa y cerrar la anterior con la mejor de las sensaciones", comenzó Jordi Alba.

"El fútbol me lo ha dado absolutamente todo", prosiguió diciendo el futbolista antes de enumerar a entrenadores, compañeros, rivales y todos los clubes por los que ha pasado en su vida, incluida la Selección.

Jordi Alba, en un partido del Barcelona de la temporada 2021/2022 AFP7 / Europa Press

"Gracias a todos los aficionados por vuestro cariño. Me enseñasteis que la camiseta no sólo se viste, se siente", relató también Alba en su emotivo discurso. Acto seguido, tuvo unas palabras de agradecimiento también hacia su familia.

Una carrera plagada de éxitos

A sus espaldas Jordi Alba deja una dilatada y exitosa carrera deportiva. Integrante de una de las mejores versiones del Barça en toda su historia y de la selección española que ganó la Eurocopa de 2012.

Con el Barcelona levantó la Champions League de 2015, amén de seis Ligas, una Supercopa de Europa, un Mundial de Clubes, cinco Copas del Rey o cuatro Supercopas de España.

Con España, al margen de la Eurocopa 2012 también se proclamó campeón de la Nations League en 2023, mientras que con el Inter Miami logró sus últimos títulos, una Leagues Cup y otra Supporters Shield.

Ahora Jordi Alba encara sus últimos meses como futbolista profesional. Una vez finalice la temporada en la MLS a final de este año, el catalán colgará las botas al mismo tiempo que su compañero y amigo Sergio Busquets. Dos referentes de los últimos tiempos en el fútbol español que dicen adiós de manera conjunta.