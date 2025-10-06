La Selección confirma que Rodri se cae de la convocatoria para los dos próximos partidos clasificatorios al Mundial

La selección española de fútbol ha anunciado la baja de Rodrigo Hernández para los partidos que la Selección disputará ante Georgia y Bulgaria en la clasificación para el Mundial 2026.

A pesar de que el mediocentro había recibido la llamada de Luis de la Fuente, las molestias musculares sufridas en el isquiotibial durante el partido del domingo ante el Brentford han provocado su desconvocatoria.

Por suerte, su lesión fue muscular y no afectó a su rodilla, algo por lo que hubo temor en el momento de verle en el suelo. El centrocampista español se rompió el cruzado precisamente hace un año y el fantasma de una recaída por momentos llegó a merodear.

Rodrigo causa baja para los partidos ante Georgia y Bulgaria.



ℹ️ https://t.co/m0kmJITTa0#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/IHEF1l15Rx — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 6, 2025

Cuando apenas se habían disputado 20 minutos, y con el City ya mandando en el marcador gracias al gol de Erling Haaland, Rodri se lanzó al suelo. Enseguida su rostro arrojó signos de preocupación y se vio claramente que no iba a poder seguir jugando.

El madrileño había entrado en la lista de convocados para los dos próximos compromisos de la selección española ante Georgia y Bulgaria. Ahora se ausenta de estos dos encuentros con España en el camino hacia el Mundial 2026.

La baja de Rodrigo la confirmó la selección española en sus perfiles oficiales en las redes sociales este lunes, aunque era un secreto a voces y el propio jugador lo confirmó el domingo por la noche a la salida del estadio al ser preguntado si iría con España: "Seguro que no, porque es ahora el parón, pero creo que para el partido después del parón... Ese es el objetivo".

El comunicado de la RFEF no confirmó si De la Fuente llevará un sustituto para ocupar el lugar del centrocampista del City. "Rodrigo Hernández causa baja por lesión en la lista de convocados de la Selección Española para disputar los partidos de clasificación del Mundial 2026 contra Georgia en Elche y Bulgaria en Valladolid tras las pruebas médicas remitidas por su club a los servicios médicos de la RFEF y una vez fue sustituido este domingo en el partido entre el Brentford y el Manchester City", afirmó el ente federativo.

Con el cruzado en el recuerdo

El 22 de septiembre de 2024 Rodri se rompió el ligamento cruzado anterior. Sucedió en un partido entre el Manchester City y el Arsenal de la Premier League. La dolencia fue de tal calibre que también afectó al menisco.

Esta grave lesión lo mantuvo fuera de los terrenos de juego durante ocho meses completos. El centrocampista se perdió prácticamente toda la temporada 2024-25, y su ausencia fue clave en el declive del Manchester City. El equipo de Guardiola vivió una temporada muy complicada y la ausencia del español tuvo mucho que ver en ello.

Tras su regreso gradual, Rodri ha experimentado problemas recurrentes en la misma rodilla operada. En septiembre de 2025, confesó a Pep Guardiola: "No puedo jugar. Tengo mucho dolor en mi rodilla, no puedo jugar", lo que le mantuvo fuera del partido contra el Burnley.