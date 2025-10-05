Quién es Muñiz Ruiz, el árbitro que pitará el Sevilla - Barça: sus antecedentes y polémicas

El Barça quiere redimirse ante el Sevilla tras haber sufrido la primera derrota de la temporada a manos del PSG en la Champions y recuperar así el liderato de La Liga. La victoria del Real Madrid ante el Villarreal mete presión a los de Flick en el último partido antes del parón de selecciones.

Los azulgranas visitarán el Sánchez-Pizjuán para enfrentarse a un conjunto hispalense que todavía no sabe lo que es ganar delante de su afición, aunque los de Matías Almeyda se encuentran en una gran dinámica de juego y también de resultados.

La RFEF ha designado a Alejandro Muñiz Ruiz como el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego, mientras que Jesús Gil Manzano será el árbitro del VAR. El colegiado gallego se estrenará esta temporada con el conjunto azulgrana, un club que no acató con tranquilidad esta elección.

El balance del Barça con Muñiz Ruiz, el colegiado gallego ha dirigido a los azulgranas en nueve partidos, es de siete triunfos y dos empates. La pasada temporada dirigió el Girona-Barça en la goleada por 1-4 y el Betis-Barça que terminó en empate, 2-2. Un partido que trajo polémica.

Y es que el gallego fue el árbitro que decidió expulsar a Hansi Flick, en la única roja que ha visto hasta ahora el entrenador alemán "por salir del área técnica gritando y gesticulando".

El alemán se extrañó de su primera y única expulsión en España. "Pensé que nunca me pasaría, pero quizás aquí las cosas funcionan así. No me quejé mucho. El árbitro estuvo mucho tiempo mirándolo y si necesitas tanto tiempo es porque quizá no lo era", expresó el de Heidelberg.

Al Sevilla le ha dirigido también en nueve ocasiones, con un saldo de cuatro victorias, tres empates y dos derrotas.

La última vez que dirigió un partido al conjunto hispalense fue en el empate a uno en casa ante el Mallorca de la jornada vigésimo quinta de la pasada temporada. Para Muñiz Ruiz será su tercer encuentro en la presente campaña en Primera División.

El trencilla gallego debutó en Primera División en la temporada 2021-22 tras dos temporadas arbitrando en la categoría de plata del fútbol español. Muñiz Ruiz es uno de los colegiados más jóvenes que hay a pesar de haber dirigido ya 77 partidos en Primera y 41 en Segunda.

En esos encuentros, el colegiado ha mostrado, 382 tarjetas amarillas y 16 cartulinas rojas directas. Además, en todos esos duelos ha señalado 26 penaltis. Se da la circunstancia de que fue el árbitro que más rojas directas mostró la temporada pasada, seis.