Una leyenda del Barça vaticina el éxito del Real Madrid en la Champions: "Lo tienen todo para volver a soñar con ella"

Rivaldo, uno de los grandes futbolistas del Barça en la década de los 90, ha sorprendido al mundo del fútbol con unas declaraciones en las que habla de las posibilidades del Real Madrid de conquistar la Champions esta temporada.

El conjunto vive bajo una presión constante, y esta temporada no será diferente. Con estrellas de la talla de Kylian Mbappé y Vinicius en sus filas, las expectativas se disparan hacia dos objetivos claros: ofrecer buen fútbol y aspirar a la final de la Champions League.

Sin embargo, para Rivaldo, el verdadero secreto del éxito no reside únicamente en el talento individual. El exfutbolista brasileño es categórico en su análisis con Betfair: "Creo que si dejan de lado la vanidad de los jugadores, buscan un objetivo colectivo y, principalmente, entienden que necesitan ser una gran familia, Xabi Alonso podrá unir este plantel para el bien del Real Madrid".

A juicio del brasileño, el club blanco posee una plantilla que rezuma calidad por todos los costados. Son capaces de ofrecer un espectáculo cada vez que pisan el campo, pero el desafío está en resolver los problemas fuera del césped y entenderse como una hermandad dentro de él.

Así, con Xabi Alonso al frente, un entrenador que conoce de primera mano los entresijos del club y sabe "lo que hace falta para armar al equipo de la mejor manera", Rivaldo confía plenamente en que el club blanco sabrá dar con la tecla del éxito.

Xabi Alonso, durante el partido contra el Kairat. EFE

"Por la tradición en la Champions y por la calidad de su plantilla, el Real Madrid tiene todo para soñar con el título una vez más", reconoce con admiración el exfutbolista.

El sueño del Barça

Según Rivaldo, Europa está repleta de clubes grandes con la capacidad de protagonizar una gran temporada. "Ha sido excelente para la Champions esta variación de campeones", comenta con entusiasmo el brasileño.

El que fuera Balón de Oro en 1999 destaca que en los últimos años todo se ha nivelado considerablemente. Esto ha permitido sorpresas inesperadas, lo que demuestra que las inversiones y ambiciones de los clubes son cada vez mayores y más ambiciosas.

"Pero yo, como aficionado del Barcelona, no puedo dejar de desear que ellos sean campeones", confiesa Rivaldo con la honestidad que le caracteriza. Aun así, reconoce objetivamente que hay muchos favoritos para esta edición, aunque espera ver nuevas sorpresas y campeones inéditos que sigan enriqueciendo la historia de la Liga de Campeones.