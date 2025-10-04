Luis de la Fuente pide perdón tras su bronca con un periodista por el 'caso Lamine Yamal': "No he estado a la altura"

El seleccionador nacional Luis de la Fuente protagonizó este viernes una jornada de alta tensión que culminó con una disculpa pública tras su enfrentamiento con un periodista. Todo comenzó en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas, tras dar la convocatoria para los partidos ante Georgia y Bulgaria.

La polémica surge por la gestión médica de Lamine Yamal durante la pasada concentración de septiembre. El extremo del Barcelona regresó lesionado tras jugar con España y se perdió cuatro partidos con su club. Las críticas de Hansi Flick al seleccionador español fueron directas y contundentes.

El técnico alemán acusó públicamente a De la Fuente de no cuidar adecuadamente a los jugadores. Según Flick, Lamine llegó a España con molestias, fue infiltrado con analgésicos y jugó 73 y 79 minutos pese a que los partidos ya estaban decididos. "Eso no es cuidar a los jugadores", declaró el entrenador azulgrana.

La respuesta del seleccionador español no se hizo esperar. De la Fuente expresó su sorpresa por las declaraciones de Flick, recordando que fue seleccionador y conoce los protocolos. "Pensé que tenía más empatía", comentó visiblemente molesto por las acusaciones del técnico alemán sobre la gestión médica.

Durante la rueda de prensa, un periodista insistió sobre el tratamiento médico aplicado a Lamine y Nico Williams. La pregunta sobre las infiltraciones desató la ira del seleccionador, quien cuestionó los conocimientos médicos del comunicador. "¿Tú has jugado al fútbol? Por eso no entiendo esa pregunta", espetó De la Fuente.

El intercambio se intensificó cuando el periodista mencionó tratamientos intravenosos e intramusculares. De la Fuente perdió los nervios y cortó al comunicador: "Cuando termine la carrera de medicina, le atenderé". El jefe de prensa tuvo que intervenir para evitar mayores tensiones.

La situación se complicó porque Barcelona comunicó tardíamente la recaída de Lamine tras el partido contra el PSG. La Federación había convocado al jugador porque no recibió ningún parte médico del club catalán hasta después de publicar la lista oficial.

Los servicios médicos del Barcelona informaron sobre molestias en el pubis del delantero una vez anunciada la convocatoria. Esta comunicación generó sospechas sobre una posible estrategia del club para evitar la concentración del jugador con la Selección, que le desconvocó.

Por la noche, durante la XI Gala al Altruismo de la Fundación José Ramón de la Morena, De la Fuente aprovechó para disculparse públicamente. "Esta mañana no he estado a la altura. Pido disculpas. Me enfadé un poco", reconoció ante los asistentes al evento solidario.

El seleccionador reflexionó sobre lo verdaderamente importante tras presenciar los premios a personas dedicadas al altruismo. Sus palabras fueron una muestra de autocrítica y humildad después de un episodio que empañó la convocatoria nacional.

El gesto del técnico riojano fue bien recibido y cerró un día marcado por la tensión. La polémica evidencia las diferencias entre clubes y selecciones sobre la gestión de jugadores, especialmente cuando se trata de jóvenes talentos como Lamine Yamal.