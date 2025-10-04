Di María, rendido a Mastantuono y su irrupción en el Real Madrid: "Tiene mucha más calidad que yo"

Los primeros meses de Franco Mastantuono en el Real Madrid no están pasando desapercibidos en su país, Argentina, donde hasta una leyenda como Ángel di María ha mostrado su admiración. El veterano jugador no ha escatimado en elogios hacia el joven de 18 años.

La irrupción de Mastantuono ha sido meteórica desde su llegada oficial el 14 de agosto, justo el día de su cumpleaños número 18. El Real Madrid invirtió cerca de 60 millones de euros en el mediapunta procedente de River Plate, una apuesta millonaria que ya está dando frutos en el Santiago Bernabéu.

Así lo siente también Di María, tal y como ha declarado durante una entrevista en la televisión argentina DSports: "18 años, pará (sic). Creo que tiene mucha más calidad que yo", afirmó con rotundidad.

La confianza de Xabi Alonso en el argentino es evidente. En apenas ocho apariciones con el primer equipo, Mastantuono ha sido titular en seis ocasiones, acumulando experiencia tanto en La Liga como en la Champions League.

Su progresión ha sido tan acelerada que el 15 de septiembre se convirtió en el jugador más joven en ser titular en un partido de Champions League con el Real Madrid, con solo 18 años y 33 días.

"La verdad que me puso muy contento. Ya le vi la primera fecha que fue al banco [con el Real Madrid], después cuando jugó de titular, ahora en Champions ser titular...", dijo un Di María que reconoce estar siguiendo los pasos de Mastantuono.

La admiración de Di María hacia el joven jugador del Real Madrid va más allá de las estadísticas y se centra en aspectos más profundos del juego. "Entenderse con los compañeros tan rápido, la habilidad que tiene, esa picardía de querer encarar siempre y de querer llevarse el mundo por delante es algo muy bueno", analizó.

Además, elogió el 'Fideo' que, "para tener 18 años" y por lo que hace en el campo, Mastantuono "tiene mucha personalidad".

El impacto emocional que genera en Di María la presencia de Mastantuono en el Real Madrid refleja el orgullo de toda una generación de futbolistas argentinos. "Me pone muy feliz que un argentino haya vuelto a estar ahora en el Real Madrid y y que nos represente tan bien como lo está haciendo él", expresó.

Desde su propia etapa en el club madridista no había habido una presencia argentina tan destacada en la propia plantilla del primer equipo.

Mastantuono se ha convertido en una pieza fundamental del proyecto de Xabi Alonso. Su capacidad para alternar entre la banda derecha y la posición de mediapunta le otorga versatilidad táctica, mientras que su zurda y su facilidad para el regate lo convierten en un jugador diferencial.

Mastantuono escucha a Xabi Alonso antes de su debut con el Real Madrid EFE

Las palabras de Di María no solo son un reconocimiento al talento presente de Mastantuono, sino una declaración de fe en su futuro.

El veterano de 37 años, ganador del Mundial y figura histórica del fútbol argentino, ve en el joven de 18 años no solo un sucesor natural, sino alguien con el potencial de superarlo.