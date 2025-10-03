Xabi Alonso, sobre la ausencia de Fede Valverde en el último calentamiento: "¿Me molestó? Quiero que todos participen"

Xabi Alonso se sentó frente a los micrófonos en la previa del partido que este sábado juega el Real Madrid ante el Villarreal en el Santiago Bernabéu (21:00 horas). El técnico madridista afrontó de nuevo varias preguntas con respecto a Fede Valverde y dejó entrever cierto malestar con una de las actitudes del uruguayo.

En concreto, fue preguntado por la ausencia de Fede en el rondo de calentamiento previo al partido de Champions. "Me gustaría que todos participen", llegó a comentar el técnico.

Eso sí, Alonso llegó a dejar claro que ningún futbolista le ha pedido hasta el momento no jugar en una posición determinada, y quiso zanjar así la polémica con Valverde sobre el lateral derecho.

Xabi Alonso responde ante los medios de comunicación. EFE

El partido ante el Villarreal

"Volvemos a jugar en casa contra un equipo que está en buen momento tanto en La Liga, por la posición, como en juego. Necesitamos dar un gran nivel porque es un partido importante antes del parón".

Los jugadores internacionales

"Normalmente son los jugadores los que nos transmiten la información. Nosotros siempre tenemos la puerta abierta a cualquier cuestión de los seleccionadores. Intento colaborar de la mejor manera, pero los preparadores físicos sí tienen más contacto para que si alguno tiene algún problema, que controlen las cargas".

Sobre el 'caso Valverde'

"Está preparado para mañana como lo estamos todos. Sabemos lo importante que es el partido y lo importante que es Fede para el equipo. Queremos cerrar este bloque con una victoria y un buen partido".

Individualidades o equipo

Tenemos la suerte de pasar mucho tiempo juntos y de poder hablar mucho, corregir cosas. Tengo la sensación, y lo vamos reforzando, de que el equipo es lo más importante, que todos van a tener su momento y que es normal que haya momentos en los que uno no juegue. Hay que normalizarlo, es una situación con la que tenemos que convivir y saber que va a volver a pasar. Estamos tranquilos".

Lo que le dice un jugador

"A mí ningún jugador, ni Fede, ni Rodrygo, ni nadie, me ha dicho nunca que no quiere jugar en ninguna posición. Todos quieren jugar y cuando no juegan les gustaría estar en el campo, pero ninguno me ha dicho que no quiere jugar en una posición. Todos están con muy buena predisposición y luego yo tendré que ser el que decida y lo que es mejor para el equipo".

Como jugador o como entrenador

"No tiene nada que ver, aquí tienes que gestionar muchas más cosas. Es menos exigente en una cosa, pero más demandante en otras cosas. Es lo que me toca y lo que estoy disfrutando".

Reacción tras el derbi

"Quiero que reaccionemos jugando bien, con intensidad, con calidad y como equipo. No pido nada a la afición, tenemos que ser nosotros los que demos. Queremos ganar el partido de la manera que pretendemos".

Cuestionado como entrenador

"Nosotros pasamos mucho tiempo juntos y tenemos esa cercanía de preparar los partidos, de celebrar cuando hay victorias, que nos duela cuando hay derrotas... Eso nos hace estar muy cerca y muy unidos. Siempre he notado esa confianza y proximidad con los jugadores, sabiendo lo que me toca por el puesto, pero respetándonos y trabajando de la mano. Eso es fundamental para mí".

El estado de ánimo tras el derbi

"Ni hay que estar muy altos, ni muy bajos. Cuanto más equilibrados y nos afecte lo justo para lo bueno y para lo malo, más eficaces seremos en el rendimiento. Eso pasa, pasaba y pasará en cualquier club, pero cuanto mejor lo llevemos va a ser más importante. No lo olvidamos, pero no nos quedamos enganchados".

La presión

"Intento darle más importancia a lo que tengo control y vivo, que es lo que pasa en el vestuario, lo que pasa durante el partido... Lo demás lo lleva bastante bien. No es la primera vez ni será la última. Intento que me afecte poco o nada, y no me desgasto mucho".

La portería

"Siempre tiene que estar preparado el segundo portero porque puede pasar cualquier lesión o contingencia. Sabemos que tenemos un gran portero como Courtois, pero Lunin está preparado. En diciembre tenemos la Copa y habrá que ver qué decisiones tomamos. Se tiene que sentir preparado independientemente de que hasta ahora no haya jugado, y lo está".

Valverde no hizo el rondo previo

"Nos gusta porque puede pasar que en el calentamiento haya una lesión. Creo que es bueno que participen, es importante. ¿Si me molesta que Fede no participara? Quiero que todos participen".

Sobre Endrick

"Viene de una lesión más larga, pero está entrenando con nosotros bien y es cuestión de ver el contexto del partido para que pueda jugar. Tiene gol, necesita muy poco para disparar, tiene una finalización brutal, pica muy bien al espacio. Hay mucha competencia en la posición y en la periféricas también, pero llegará el momento".

Lee o escucha lo que la Prensa dice sobre él

"No mucho".