Real Madrid - Villarreal, La Liga: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El Real Madrid recibe al Villarreal este sábado 4 de octubre a las 21:00 horas en el Santiago Bernabéu. Será el último partido de ambos conjuntos antes del parón internacional que aparece en el calendario la semana que viene.

El partido Real Madrid - Villarreal se disputará el sábado 4 de octubre a las 21:00 horas en el Estadio Santiago Bernabéu. Un choque que se podrá ver en directo a través de DAZN, mientras que también estará disponible en otras plataformas como Orange TV.

Los merengues llegan tras una gran goleada por 0-5 al Kairat Almaty en Kazajistán. Una 'manita' que sirvió para olvidar la que le endosó el Atlético de Madrid días antes en el derbi. Mbappé firmó un 'hat-trick' impresionante para confirmar que está en un estado de gracia sensacional.

El Villarreal, por su parte, rescató un valioso empate (2-2) ante la Juventus gracias a un gol de Renato Veiga en el minuto 89. Fue el primer punto que sumaron los de Marcelino en Champions League, y la forma de conseguirlo hace que lleguen con la moral alta al Bernabéu para medirse al Real Madrid.

Xabi Alonso se enfrentará a las numerosas bajas en defensa. Trent Alexander-Arnold (lesión muscular en el bíceps femoral), Antonio Rüdiger (lesión en el recto anterior), y Ferland Mendy (rotura del tendón proximal del recto anterior) no serán de la partida. La única buena noticia es el regreso de Éder Militão, quien se ha recuperado del golpe sufrido en el derbi.

En 'El Submarino' también hay importantes ausencias. Marcelino no podrá contar con Logan Costa y Pau Cabanes (ambos con rotura de ligamento cruzado anterior hasta febrero y abril respectivamente), Willy Kambwala (lesión en isquiotibiales hasta diciembre), y Juan Foyth. Además, son duda Ayoze Pérez y Gerard Moreno tras las molestias sufridas en el partido ante la Juventus.

¿Cuándo es el partido de La Liga entre el Real Madrid y el Villarreal?

El duelo entre los de Xabi Alonso y el equipo de Marcelino se disputa este sábado 4 de octubre a partir de las 21:00 hora peninsular. En Argentina serán las 16:00 horas, mientras que en México serán las 13:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de La Liga entre el Real Madrid y el Villarreal?

El partido entre el conjunto madrileño y 'El Submarino' se jugará en el estadio Santiago Bernabéu. El feudo, que está ubicado en la ciudad de Madrid, cuenta con capacidad para 84.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de La Liga entre el Real Madrid y el Villarreal?

En España, el partido correspondiente a la jornada 8 de La Liga entre el Real Madrid y el Villarreal se podrá ver a través del canal DAZN. Además, también estará disponible en aquellos operadores que tengan el paquete fútbol.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro.