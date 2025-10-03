Lamine Yamal se cae de la convocatoria para los partidos clasificatorios al Mundial: no jugará ante Bulgaria y Georgia

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha anunciado la baja de Lamine Yamal para los partidos que la Selección disputará ante Bulgaria y Georgia en la clasificación para el Mundial 2026.

A pesar de que el extremo había recibido la llamada de Luis de la Fuente, las molestias en el pubis que le mantuvieron alejado de los terrenos de juego durante un mes volvieron a aparecer tras el encuentro ante el PSG.

A través de un comunicado oficial, el Barça hizo pública su lesión y además estimó el tiempo que su jugador va a estar de baja: 2 ó 3 semanas. De esta forma no solo se le descartaba para el encuentro ante el Sevilla, sino que también no estaría a disposición del seleccionador de cara a los compromisos internacionales.

Lamine Yamal causa baja para enfrentarse a Georgia y Bulgaria.



ℹ️ Leer más: https://t.co/Y46Qe9zTEu#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/0tm4Cfp2Ni — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 3, 2025

De hecho, las molestias en el pubis fueron el motivo del 'enfrentamiento' dialéctico que tuvieron Hansi Flick y Luis de la Fuente. El alemán acusó al jugador de haberle hecho jugar aun sabiendo que tenía molestias.

"Simplemente me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y creía que tenía empatía hacia otros seleccionadores, nada más", reconoció el riojano en la mañana del viernes durante la rueda de prensa posterior a la convocatoria.

Si bien en el Barça sorprendió que el nombre de su estrella figure entre los convocados para los próximos compromisos internacionales de la Selección, el 'hacha de guerra' está enterrado, al menos por parte del club azulgrana.

Y es que si Lamine no está al 100% para ir con España tampoco lo estuvo para jugar los 90 minutos en Champions ante el PSG.

Nuno Mendes carga con Lamine Yamal. Reuters

En el comunicado lanzado por el organismo que preside Rafael Louzán, se vislumbra un malestar en relación a los tiempos que ha marcado el Barça para informar sobre el estado físico del jugador.

"Tras la petición de información médica por parte de los servicios médicos de la RFEF en el día de ayer, los servicios médicos del FC Barcelona han remitido esta tarde, una vez publicada la convocatoria oficial, unas molestias en la zona del pubis...", reza la información de la Federación.

Aun así, "en aras de favorecer una pronta recuperación sin riesgo alguno, como se hace con todos los futbolistas que juegan con la Selección Española, se procede a su desconvocatoria", concluye el texto.

Lamine Yamal celebra un gol con la selección española. REUTERS

En este momento de la temporada el Barça ha decidido que no va a volver a arriesgar con el jugador. No estará en la lista de Flick para jugar el domingo en el Sánchez Pizjuán y su evolución marcará si podrá volver el 18 de octubre ante el Girona, sobre todo porque el Barça tiene tres días después un partido importante ante Olympiacos.

El siguiente fin de semana, el domingo 26 de octubre, se disputará el Clásico ante el Real Madrid en el Bernabéu y esa es la fecha marcada en rojo para que el jugador pueda estar al 100%. En el Barça, ese es ahora el gran objetivo.