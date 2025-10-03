Hansi Flick ejerce de 'padre' de Lamine Yamal con varios toques de atención públicos: prevenir o curar el problema

Que Lamine Yamal es la estrella del Barça no hay ninguna duda. El extremo se ha ganado a pulso tener ese estatus, aunque Hansi Flick no está del todo contento. Las desavenencias con su jugador existen, aunque el extremo no ha tardado en ponerse el mono de trabajo.

Todo comenzó tras el empate en Vallecas. El alemán terminó molesto y no solamente por el resultado, sino que también por la actitud de algunos de sus futbolistas. "El ego mata el éxito, hay que ser un equipo", manifestó el entrenador. Un mensaje que a pesar de no ir dirigido hacia nadie en particular, Lamine se encargó de llevarle la contraria.

"No creo que tenga que ver con eso, fue falta de intensidad y de concentración, pero somos un equipo joven con ganas de más", le replicó. Una contestación que no le sentó bien a un Hansi Flick que decidió tomar cartas en el asunto para poner de manifiesto quién manda en el vestuario.

El alemán no se muerde la lengua y está siendo muy exigente con Lamine, a quien le pide que dé un paso adelante desde una posición de control y liderazgo. Más allá de lanzarle piropos, el entrenador le ha pedido a su estrella un compromiso mayor.

"Tiene 18 años y también se tiene que centrar en esforzarse mucho. No siempre es fácil. Llega un punto al que llegas con talento, pero, para pasar al siguiente nivel, uno o dos escalones más, hay que esforzarse. No se trata solo de jugar con el balón, también de defender. Es lo que necesitamos de todos los jugadores, no solo de él", manifestó Flick en rueda de prensa.

La cosa no se quedó ahí: "Yo creo que esto de super, super, super... no me gusta. (Lamine) Es excepcional, pero hay otros jugadores excepcionales en el equipo", un nuevo toque de atención, aunque no sería el único.

Hansi Flick y Lamine Yamal, en el entrenamiento previo al Barça-Valencia. EFE

Tras la gala del Balón de Oro, Lamine Yamal tenía la intención de celebrar el resultado en París, sin importar si se alzara o no con el prestigioso galardón. No obstante, Flick le paró los pies y canceló su celebración.

El '10' del Barça acató la decisión de su entrenador sin ningún tipo de protestas y entendió su mensaje.

Lección aprendida

En su reaparición ante la Real Sociedad tras la lesión en el publis que le mantuvo alejado de los terrenos de juego durante cuatro partidos, Lamine regresó como si nunca se hubiera ido fue ante el conjunto txuri-urdin. Solo 30 segundos le bastaron para asistir a Lewandowski y ya son cuatro las asistencias y dos los goles que ha registrado en los 302 minutos disputados esta temporada.

Sin embargo, en rueda de prensa Flick se encargó de alabar el papel de Pedri como director de la orquesta azulgrana, esquivando varias preguntas sobre su extremo. El alemán desviaba todas las preguntas a responder sobre la importancia del canario en el equipo.

Lamine reapareció con una capacidad de trabajo que no pasó desapercibida en la Ciudad Deportiva del Barça, provocando el asombro del staff técnico y el de sus propios compañeros.

Ante el Paris Saint-Germain volvió a la titularidad y en un cuarto de hora volvió loca a la zaga parisina. Nuno Mendes no conseguí frenarle y el portugues fue junto con Vitinha víctima de una ruleta espectacular que dejó a los dos jugadores con poco margen para rehacerse.

No encontró encontró el gol y no dio ninguna asistencia, pero Lamine fue clave en el 1-0 de Ferran al aprovecharse del error del mediocentro portugués del PSG. El extremo asistió a Rashford para que este le diera el pase de gol al 'Tiburón'.

Hansi Flick abraza a Lamine Yamal en un partido del FC Barcelona.

Sin embargo, con el paso de los minutos se fue apagando al punto de no completar un solo regate en la segunda parte, en la que también mandó una falta a las nubes y remató defectuosamente otro balón desde fuera del área. Era como si le hubieran apagado la luz y el responsable era Luis Enrique.

No hay duda que los toques de Flick a Lamine Yamal son por el bien del jugador. Pero los entornos de un crack, nunca lo saben ver. La temporada ya empezó cargadita con Flick mosqueado por todo lo que rodeó la fiesta de la mayoría de edad del jugador y la normalidad aún no se ha recuperado.