De la Fuente responde a Flick por la convocatoria de Lamine Yamal: "Me sorprendió, él ha sido seleccionador..."

Luis de la Fuente afrontó una rueda de prensa tensa y un tanto incómoda por las recurrentes preguntas sobre la convocatoria de Lamine Yamal. Cuestionado por la conveniencia de la llamada del jugador del Barça, también se abordó al seleccionador por los hechos sucedidos en la anterior ventana internacional tanto con Lamine como con Nico Williams.

El entrenador riojano se mostró sorprendido por la disputa dialéctica que ha mantenido con Hansi Flick en los últimos días, y aseveró que se vio "sorprendido" por las palabras del entrenador del Barcelona.

Además, dejó claro que si llama a un futbolista para jugar con la Selección es porque está convencido de que tiene el menor riesgo posible de lesión y está listo para vestir la camiseta de España.

La polémica con Flick

"No sé si habéis visto el vídeo, pero estaba en mi tierra disfrutando de un día maravilloso. No hay conflicto con Flick, así que me quedé sorprendido con esas manifestaciones porque él ha sido seleccionador y pensé que él tenía esa empatía, pero no hay más".

¿Se ha cuidado a Lamine?

"Él ha sido seleccionador y sabe cómo nos comportamos los seleccionadores. Ayer Grimaldo explicó claramente cuál es nuestro comportamiento y actitud. Eso es lo que me sorprendió, que un exseleccionador opine así, pero cada uno dice lo que cree que tiene que decir".

¿Ha hablado con el Barça?

"Tenemos dos partidos muy importantes en los que nos estamos jugando el Mundial. En tercer, cuarto o quinto plano está esto de Flick, pero lo importante es que jugamos contra Georgia y Bulgaria, nos estamos jugando el Mundial. Eso es lo importante. Quiero incidir y darle importancia a eso, el resto no la tiene. Él dijo una cosa, yo otra, no tiene más importancia".

🎙️ "Me gustaría lanzar un mensaje de ánimo a la @SEFutbol Sub-20 que está disputando el Mundial de Chile y juega mañana ante Brasil".



➡️ "Todo nuestro ánimo para ellos y mucha suerte".



🗣️ Luis de la Fuente, seleccionador nacional.#VamosEspaña | #CopaMundialFIFA pic.twitter.com/o6mGZlzVLO — Selección Española Masculina de Fútbol (@SEFutbol) October 3, 2025

Sobre Baena, Llorente y Barrios

"Nos aportan el momento en el que están, son jugadores que en nuestro plan de juego encajan perfectamente para los diferentes escenarios que se pueden dar en este tipo de encuentros. Creo que es su momento, el momento de apostar por ellos. Están haciendo una campaña fantástica y nos encajan en lo que necesitamos para estos partidos. Han estado siempre muy cerca de venir convocados".

Lamine y la anterior convocatoria

"Yo siempre cuento la verdad. Los jugadores tienen molestias normales, pero él no refirió ninguna molestia. Lo que pasó fue que al terminar el partido tuvo otro tipo de molestia. Pero antes, nuestro cuerpo médico lo puede explicar mejor, yo no he jugado nunca sin ningún tipo de molestia. No pasó nada. Que luego tuviera molestias después del partido... pues parece que las tuvo, sin más".

Lamine y el Balón de Oro

"Yo prefería que hubiera ganado cualquier español. Cuando recibió el premio el año pasado Rodrigo, yo ya dije que nos habíamos merecido algún que otro Balón de Oro como Xavi, Iniesta o Raúl. Celebro que estén nominados, pero le hubiera dado el Balón de Oro a cualquiera de los españoles que estaban nominados porque están capacitados, aunque no lo ha ganado nadie que no sea merecedor de ello. Yo apuesto siempre por el producto nacional".

Las molestias de Lamine y Nico

"No entiendo la pregunta. El riesgo en el fútbol y en el deporte existe siempre. ¿Cuando vinieron aquí estaban jugando en sus clubes? Si están jugando en sus clubes asumen esos riesgos. Si están jugando en sus clubes, llegan aquí y juegan. Son actuaciones normales en los clubes y en la Selección".

La ausencia de Morata

"Es una decisión técnica. Morata sigue siendo muy importante para nosotros, lo es y lo será. Que no esté en esta convocatoria, dentro de los escenarios que hemos creado hay otros jugadores que nos aportan algo diferente que vamos a necesitar. Álvaro es y será importante para nosotros. Está en activo y seguro que va a hacer una campaña muy buena".

No jugar el Mundial por Israel

"Primero hay que clasificarse. Cuando nos clasifiquemos para el Mundial ya veremos. Primero vamos a ganar estos dos primeros partidos y luego ya hablaremos. No tengo ni idea de si jugaremos o no jugaremos, pero vamos a clasificarnos primero".

¿Se equivocó con Lamine?

"No, creo que no cometí ningún error. Cero. El riesgo que hay que asumir para hacer un deporte, aquí y en su club. El que viene aquí está en condiciones para jugar, y si juega, es porque está en condiciones para ello".

El respeto a la Selección

"Me encantaría que estuviéramos todos con el foco en la Selección con estas ventanas. Es un trabajo que tenemos que seguir educando. Lo importante es Georgia y Bulgaria. Y el Mundial, que tanto aporta para un país. Hay que seguir regando el germen para tener ese sentimiento de Selección".

Lamine Yamal y Merino celebran el gol del vasco contra Bulgaria. REUTERS

La ausencia de Fabián

"Los jugadores y los clubes se molestan cuando no vienen a la Selección. Fabián no viene porque tiene un problema muscular, y como lo cuidamos y somos escrupulosos con esas situaciones, Fabián no viene porque está lesionado y no podía venir".

Hablar con Lamine

"Esto es lo habitual. Nosotros hablamos con todos los jugadores, sabemos cómo están de primera mano, sabemos los informes de los clubes. Con Lamine vamos a ver cómo evoluciona este fin de semana y luego valoraremos si tiene que estar aquí. Pero esta conversación la tenemos con todos los jugadores".

Un mensaje a la afición del Barça

"Lo ha dicho su presidente, que están encantados de que vengan muchos jugadores porque demuestra que se trabaja bien. No conozco a ningún jugador que sea de un gran valor económico y que no sea internacional. Un jugador que vale 'X', cuando viene a la Selección ya vale 'X más X'.

Un cambio de guardia

"Tenemos muchas lesiones, pero nosotros, dentro del grupo que manejamos de la Eurocopa, tenemos una base muy sólida. El jugador más veterano tiene 30 años. Somos una de las Selecciones más jóvenes del fútbol".