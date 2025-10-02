Israel seguirá compitiendo a nivel internacional: la FIFA evita votar su exclusión por el vínculo que tiene Infantino con Trump

La selección de Israel depende de sí misma para estar en el próximo Mundial que se celebrará el año que viene en Estados Unidos, México y Canadá. Si termina entre las dos primeras posiciones de su grupo en la fase de clasificación o se lleva la victoria en una hipotética repesca, será uno de los 48 combinados nacionales que asistan a la cita mundialista.

Y es que a pesar de la incertidumbre de Turquía y Noruega, y después de que en las últimas semanas se haya promovido desde distintas federaciones europeas que su exclusión se sometiera a votación, la FIFA ha hecho caso omiso.

En Consejo celebrado de manera virtual este jueves por el organismo que preside Gianni Infantino, este punto no se ha sometido a votación ya que ni siquiera estaba en la orden del día.

Los vínculos de Infantino y Trump, y al mismo tiempo los de este último y Netanyahu, hacen muy complicado pensar que la FIFA pueda dar un paso que perjudique a su propio Mundial, previsto para dentro de unos meses.

En su discurso de apertura, el presidente de la FIFA subrayó la necesidad de fomentar la paz y la unión en medio de las tensiones internacionales y los conflictos geopolíticos, haciendo especial referencia al escenario actual en Gaza.

Infantino durante una rueda de prensa del Mundial de Clubes. Europa Press

"En la FIFA, nos comprometemos a utilizar el poder del fútbol para unir a las personas en un mundo dividido. Nos solidarizamos con quienes sufren en los numerosos conflictos que existen hoy en día en todo el mundo, y el mensaje más importante que el fútbol puede transmitir en este momento es el de la paz y la unidad", declaró Infantino, quien reconoció el diálogo constante con los presidentes de las confederaciones sobre este asunto.

"La FIFA no puede resolver los problemas geopolíticos, pero puede y debe promover el fútbol en todo el mundo aprovechando sus valores unificadores, educativos, culturales y humanitarios", concluyó.

La posición de Trump

En caso de producirse la exclusión, el veto afectaría a sus clubes y a la selección nacional. En el primer apartado solo podría afectar al Maccabi, que disputa la Europa League.

Y en lo referente a la selección le afectaría al estar en plena fase de clasificación para la disputa del Mundial del próximo verano en Estados Unidos, México y Canadá.

El presidente estadounidense Donald Trump, anfitrión en la cita mundialista del próximo verano, ha asegurado que hará todo lo que pueda para que los israelíes, si se clasifican, "estén en la Copa del Mundo".