Guardiola, furioso con Gil Manzano: vuelve a criticar a los "árbitros españoles" tras la última polémica con el VAR

Monaco

Man. City

El Manchester City empató en su visita al Mónaco en la segunda jornada de la Champions League y el resultado quedó marcado por una decisión arbitral polémica que benefició al equipo local en el tiempo añadido.

Los ingleses vencían durante casi todo el partido, pero un penalti casi en el descuento cambió el signo del encuentro. La pena máxima vino provocada por una falta que nació de un pie muy alto de Nico González que impactó en la cara de Eric Dier dentro del área rival.

“Fue un buen partido. Tomamos algunas decisiones, creamos muchas ocasiones. Desafortunadamente, al final, defendimos mal un tiro libre injusto y cometimos un penalti porque Nico tocó el balón primero, sin intención. Pero es lo que hay. Tenemos un punto y lo aprovecharemos. No sé si fue penalti, pero lo pitaron. Así que ya está", comentó Pep Guardiola tras el partido.

En ese sentido, Pep Guardiola elogió también la actuación de Erling Haaland, autor de un doblete que tenía a su equipo por delante hasta el añadido: “Es muy bueno, juega para marcar goles, muy bueno. Hay que encontrarlo y cuando jugaban con dos defensas centrales y dos centrocampistas de contención no era fácil encontrarlo, pero marcó goles”.

La jugada decisiva llegó en el tiempo de descuento, cuando el Mónaco botó una falta lateral y, en el intento de evitar el remate, el español Nico levantó excesivamente la pierna y golpeó en la cara a Dier, aunque en primera instancia el colegiado no señaló nada.

La patada de Nico Gónzalez que costó al Manchester City un penalti contra el Mónaco Captura de pantalla

Sin embargo, el árbitro Jesús Gil Manzano fue instado por Soto Grado desde el VAR a revisar la acción y terminó señalando penalti a favor del Mónaco. Dier transformó la pena máxima y selló un empate inesperado en el estadio Luis II.

Cuando Gil Manzano se dirigía al monitor, los banquillos estallaron esperando el veredicto. Un miembro del cuerpo técnico del Mónaco fue expulsado. Tras el pitido final, Guardiola atendió a los medios y dejó alguna respuesta más sobre la acción y el arbitraje.

"No defendimos bien el tiro libre y concedimos un penalti... a pesar de tocar el balón primero. Es cierto que toca al oponente. Pero también toca el balón", añadió Guardiola ante los medios ingleses, y luego reiteró que "no tiene nada que decir sobre los árbitros españoles".

El Manchester City fue superior en juego y ocasiones, con disparos al larguero de Foden y Reijnders, pero no logró traducir su dominio en una ventaja definitiva y acabó pagando por su falta de acierto en el último tramo.

El conjunto de Adi Hütter llegaba con múltiples urgencias y bajas, por lo que recurrió a Ansu Fati, titular por primera vez en el Mónaco, aunque su presencia no bastó para inclinar la balanza ante un rival que se apoyó en la eficacia de su estrella, Haaland.

El Luis II volvió a mostrarse como un fortín: el Mónaco sólo ha perdido uno de sus últimos catorce partidos europeos en su estadio, donde lograron rescatar un punto gracias a la intervención del VAR que provocó el penalti de una jugada un tanto rocambolesca.