El periodista que destapó el 'caso Negreira': "El Barça me dijo: 'Somos un condenado a muerte que os pide el último deseo'"

El exvicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) José María Enríquez Negreira (i) a su llegada a la Ciudad de la Justicia de Barcelona. EFE

Han pasado casi 32 meses desde que saliera a la luz el 'caso Negreira'. La información de los pagos del FC Barcelona al vicepresidente de los árbitros, José María Enríquez Negreira, fue revelada por un equipo de tres perodistas de la Cadena SER en Cataluña, a través del programa Què t'hi jugues!

Los periodistas responsables de esta investigación, que inicio al descubrir unos pagos sospechosos entre 2016 y 2018, fueron Adrià Soldevila, Jordi Martí y Sique Rodríguez. Estos destaparon el 15 de febrero de 2023 que la Fiscalía investigaba los pagos del Barça a Negreira.

El periodista Javier Alberdi, conocido como Pepe Kollins, ha publicado en su canal de YouTube un audio filtrado de una masterclass de Sique Rodríguez, en la que el periodista realiza algunas confesiones sobre el escándalo arbitral.

🚨🚨🚨BARÇA & NEGREIRA: "SOMOS UN CODENADO A MUERTE QUE OS PIDE UN ÚLTIMO DESEO"



Vídeo completo AQUÍ 👉 https://t.co/CtUmohGErf pic.twitter.com/nWrmxozQfr — Kollins (@PepeKollins) October 1, 2025

Lo más revelador que dice es que el FC Barcelona intentó retrasar la publicación del caso: "A principios de febrero, ya lo tenemos para sacarlo. Ahí, hablamos con la gente del Barça y le decimos qué es lo que tenemos, con el club como principal implicado, para que respondan en el programa o preparen una respuesta, porque es un tema muy grave".

"Ahí es cuando en el Barça nos piden si podemos aguantar el tema un par de semanas para preparar la respuesta a nivel interno, público... De hecho, la frase textual es: 'Somos un condenado a muerte que os pide el último deseo'", dice como se escucha en el audio.

Otro comentario que recibió tras saltar la noticia denota la gravedad que tenía el asunto: "Una persona importante me dijo: ‘¿Eres consciente de que te vas a cargar el sistema?’".

En la charla filtrada, Sique dice que el 'caso Negreira' "nace de Núñez [José Luis, presidente culé desde 1978 hasta 2000] y que "el Barça pagó para influir": "Al fútbol se juega también en los despachos, y lo de Negreira fue eso, jugar en los despachos".

También realiza algunas valoraciones sobre el escándalo, como que piensa "que no van a condenar al Barça por corrupción deportiva, porque el sistema está corrupto".

"La Guardia Civil registró la RFEF y encontró actas de Segunda B a Segunda A, firmadas por Negreira, pero las actas de árbitros que habían subido de Segunda a Primera habían desaparecido", señala también el periodista catalán.

Además, deja en el aire algún asunto espinoso sobre la relación Barça-Negreira: "En mi opinión, tras el burofax de Negreira a Bartomeu, amenazando al Barça, pudo haber una llamada... para contratar a Negreira en Mundo Deportivo. Es mi teoría".

Unas nuevas confesiones sobre el 'caso Negreira', que en el juzgado se encuentra ya en el final de su fase de instrucción a la espera de la declaración como testigos de Joan Laporta, Luis Enrique y Ernesto Valverde.