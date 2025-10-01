El gesto de Florentino Pérez que emocionó a Mourinho: "Que venga del presidente del Real Madrid..."

Jose Mourinho protagonizó este martes un doble regreso muy especial: a la Champions League y a Stamford Bridge, la casa del Chelsea. El resultado no fue positivo para el Benfica, que perdió 1-0 ante los blues, pero la jornada dejó algunos momentos emotivos para el técnico.

Entre ellos, estuvo el mensaje que dejó tras el partido sobre lo especial que es para él entrenar al Benfica. Mourinho puso en valor la grandeza del club lisboeta y, con emoción, respaldó su pensar con el mensaje que recibió de una persona en particular. Esa es Florentino Pérez, presidente del Real Madrid.

"Yo estaba tranquilo en casa después de [salir del] Fenerbahçe sin pensar que sería Portugal y sería Benfica. Ni pensé el hecho de volver a casa, porque mi familia está en Londres. Yo voy a Portugal porque está el Benfica, como club", dijo sobre sus motivaciones para aceptar la oferta.

"Y ahora que estoy hablando para España, decir que el presidente Florentino me mandó un mensaje que decía: 'Estoy muy contento porque regresaste a un club de tu nivel', y que te diga esto el propio presidente del Real Madrid...", añadió.

Una nueva oportunidad para Mourinho, a sus 62 años, apoyado por figuras que marcaron su trayectoria en los banquillos, como es el caso de Florentino Pérez.

La relación entre Florentino Pérez y José Mourinho es una de las más singulares del fútbol reciente, marcada por una profunda admiración mutua, una intensa colaboración profesional y episodios de tensión, pero siempre atravesada por un sólido respeto personal.

Durante la etapa de Mourinho como entrenador del Real Madrid (2010-2013), Florentino fue su principal aval e impulsor. Ambos compartían ambición y un sentido pragmático del fútbol.

Aunque el estilo y el carácter de Mourinho generaron conflictos con jugadores, directivos y parte de la prensa, Florentino siempre le dio un respaldo férreo, incluso en los momentos más delicados de la 'guerra civil interna' del vestuario blanco.

Mourinho, por su parte, ha reconocido en varias ocasiones que guarda una relación especial con Florentino, afirmando cuando fichó por el Tottenham, en 2019: "El presidente me ama y yo lo amo a él. Hablamos e intercambiamos mensajes. Estoy muy orgulloso de dejar atrás esas relaciones humanas".

Florentino fue, de hecho, quien trató de convencerle para que no se marchara en 2013, asegurando que lo más difícil ya había pasado y que, a partir de entonces, vendría lo bueno. Mourinho admitió años después que se arrepiente de no haber aceptado quedarse cuando Florentino se lo pidió.

Incluso tras la marcha de Mourinho, el contacto se ha mantenido de forma frecuente. El último episodio de cercanía ha sido el mensaje de felicitación que Florentino envió a Mourinho tras su fichaje por el Benfica, resaltando su alegría porque, a su juicio, Mourinho volvía "a un club de su nivel".