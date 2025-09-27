Xabi Alonso, muy crítico con su equipo tras perder el derbi: "No hemos competido al nivel que requieren estos partidos"

Atlético

Real Madrid

Xabi Alonso compareció ante los medios de comunicación tras la dura derrota del Real Madrid en el derbi frente al Atlético. El técnico tolosarra fue muy crítico con la actuación de su equipo al que "le faltó mucho en todas las facetas".

El entrenador del conjunto blanco no quiso entrar en valoraciones arbitrales y habló de una derrota para aprender. "No olvidaremos esto. Es un proceso de construcción", aseguró intentando encontrar algo positivo.

Alonso se lamentó de la segunda mitad de su equipo en la que salieron sin intensidad y en la que algunos detalles fueron también determinantes.

Valoración

"Ha sido un mal partido. No hemos entrado bien. No hemos jugado bien colectivamente. No hemos estado a nuestro nivel. Estamos en una fase de construcción. Hay que sacar conclusiones porque nos servirán para el futuro. No hay excusas, una derrota merecida. Nos ha faltado mucho".

Intensidad

"No hemos entrado bien en los duelos. Hemos sido muy perdedores. No fluíamos tampoco con balón".

Árbitros

"Es fútbol. En algún momento caerán las derrotas. No hay reproches al arbitraje. Merecemos perder".

Bellingham

"Estaba entrenando bien. No hemos tenido fluidez, sin él éramos perdedores en los duelos. No hemos sabido sobreponernos a los duelos para progresar. Las decisiones a posteriori las analizaremos. No olvidaremos esta dura derrota. Es un proceso de construcción. No hemos dado el nivel. Hay que ser críticos, analizar el porqué e intentar mejorar":

Lo más preocupante

"El porqué nos ha faltado esa intensidad, ese ajuste de cómo contrarrestar mejor. Ahora tienes una idea, pero hay que verlo. Hoy el equipo no ha competido al nivel que se requiere en estos partidos. Lo tendremos que subir".

Bellingham y Tchouaméni, con los brazos en jarra tras un gol del Atlético. REUTERS

Derrota como la de Mou con el Barça

"No quiero comparar. Es nuestra primera derrota, muy dolorosa. Nos sentimos muy responsables. Ahora hay que ver lo que tenemos que corregir para salir hacia delante. No es el nivel que queremos dar".

La segunda mitad

"Hemos dicho que empezábamos un partido nuevo. El juego no estaba siendo bueno, al final también han sido detalles, pero no hemos sabido competir. Nos han penalizado merecidamente".

Sin intensidad

"Veía que no estábamos a nuestro nivel. Nos faltaba mucho ritmo".