Los lamentables cánticos en la previa del derbi madrileño entre el Atlético y el Real Madrid: "Vinicius, chimpancé"

Algunos aficionados colchoneros se acordaron del futbolista brasileño antes de entrar al Metropolitano.

Atlético

Real Madrid

Vinicius volvió a ser protagonista involuntario en la previa del derbi de este sábado entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. El brasileño, que siempre ha centrado las iras de gran parte de la afición colchonera, recibió cánticos en los aledaños del Metropolitano.

"Vinicius, chimpancé", es el cántico que se pudo volver a escuchar en los aledaños del estadio. Un cántico emitido por parte de la afición del Atlético de Madrid. También se oyeron otros cánticos que rezaban: "Vinicius es diferente".

❌ ESTO NO ES FÚTBOL❌



🤦‍♂️ Lamentables cánticos contra Vinicius en los aledaños del Metropolitano en la previa del derbi. pic.twitter.com/cFQsGEX7q0 — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) September 27, 2025

Se trata de uno de los pocos hechos destacables de los momentos anteriores al arranque del derbi. Una previa mucho más tranquila que las anteriores, en las que sí que hubo más cánticos y de corte mucho más ofensivo para el jugador brasileño.

Hay que recordar que hace dos años un muñeco de Vinicius apareció colgado de uno de los puentes de la M-30 junto al mensaje "Madrid odia al Real". Un hecho por el que los acusados aceptaron recientemente una pena de 14 meses de prisión.