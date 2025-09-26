Xabi Alonso esconde sus cartas para el primer derbi: "Tenemos muchas opciones y..."

Xabi Alonso está a las puertas de vivir su primera experiencia en un derbi madrileño. El entrenador del Real Madrid, que hasta el momento mantiene una trayectoria inmaculada esta temporada, visita el Metropolitano este sábado para dar continuidad a su buena racha.

El técnico tolosarra compareció en rueda de prensa este viernes y habló del ambiente tan especial que ya se respira en este enfrentamiento entre los dos equipos de la capital.

Además, no quiso desvelar sus cartas y no dio demasiadas pistas sobre la posible alineación, mientras que habló de Vinicius y las últimas polémicas en las que se ha visto envuelto el brasileño en los derbis más recientes.

Preparado para el derbi

"Por un lado está la preparación para el partido, pero luego está claro que es un derbi. Tiene una emocionalidad muy importante. Esperamos un ambiente bonito, potente. Esperamos que nos haga jugar con energía y concentración".

Simeone y su longevidad en el Atlético

"Lo que ha hecho Simeone en el Atlético es muy importante. Yo estoy empezando y me gusta ir poco a poco. No me pongo una meta tan a largo plazo".

¿Una liga de 100 puntos?

"Eso es muy complicado, pero cada partido es muy difícil de ganar. Por saltar al campo no vamos a ganar. Hay que ser constantes en el rendimiento y cuanto más nos eduquemos a salir activos, ganaremos muchos partidos. Si tenemos esa activación natural podremos sacar muchos puntos".

El derbi, un ambiente difícil

"Es bonito, los derbis son especiales. Incluso en los días previos se nota en la ciudad y la comunidad. Cuando sabes lo que hay en juego te motiva más, tienes las ganas de hacerlo bien. Esperamos un ambiente potente".

La duda de Bellingham

"Pueden jugar de titulares tanto él mismo como Camavinga".

Sobre Mastantuono

"Tiene muchísimas cosas buenas. Apenas tiene 18 años y la adaptación ha sido muy buena. Me encanta lo competitivo que es. Tiene mucha energía aunque luego hay que ordenarlo. Pero ese gen competitivo es fundamental en nuestro equipo. Lo vamos a disfrutar. Tenemos a todos listos. Todos recuperaron bien. No hay ningún tocado ni nada".

Xabi Alonso, camino del banquillo antes del comienzo del partido ante el Espanyol. Reuters

Vinicius en el derbi

"No hay que alejarse de lo que ha pasado. Tenemos que estar preparados. Vini es fundamental para nosotros. Me gustaron las cosas que hizo el otro día, me gusta verle sonreír. Y para nosotros la preparación va a ser la misma".