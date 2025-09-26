Adiós a Sergio Busquets: ¿Cuántos 'supervivientes' de la Selección del Mundial 2010 siguen en activo?

Sergio Busquets, con la selección española durante el Mundial de Qatar 2022 Reuters

Sergio Busquets provocó un terremoto con el anuncio de su retirada. A sus 37 años, uno de los mejores centrocampistas de la historia del fútbol español confirmó que colgará las botas al final de esta temporada en la MLS, donde juega con el Inter Miami.

El jugador catalán fue una de las piezas más importantes de la selección española que se proclamó campeona del mundo en Sudáfrica 2010, y todavía es uno de los últimos 'supervivientes' de aquel equipo que se mantiene en activo.

La mayoría de ellos han ido colgando las botas con el paso del tiempo, y algunos de ellos ya se han convertido incluso en entrenadores en una nueva etapa de sus respectivas vidas.

Sergio Ramos celebra un gol con Monterrey en el Mundial de Clubes Reuters

Al margen de Busquets, que hasta finales de este 2025 no dejará el fútbol en activo, otros cinco jugadores más de aquella convocatoria confeccionada por Vicente del Bosque todavía se encuentran jugando al fútbol.

Raúl Albiol, Sergio Ramos, Javi Martínez, Pedrito y Juan Mata aún se resisten a abandonar la práctica del fútbol en activo. La mayoría están ya en ligas menores, alejados de los grandes focos del fútbol europeo, y sin duda encaran ya el final de sus carreras deportivas.

Siguen en activo

Raúl Albiol: El central sigue aferrándose al fútbol en activo a sus 40 años. Después de estar unos meses sin equipo tras su salida del Villarreal, encontró acomodo en Italia.

Allí juega en el Pisa, equipo que milita actualmente en la Serie A, por lo que el valenciano se mantiene competitivo en una de las mejores divisiones del mundo.

Disparo a puerta de Dusan Vlahovic ante Raúl Albiol Reuters

Sergio Ramos: El andaluz sigue en plena forma a sus 39 años. Juega en el Rayados Monterrey mexicano desde el pasado mes de febrero, y allí no ha tardado en convertirse en alguien importante para el equipo.

Sigue teniendo su olfato oportunista para hacer goles con cierta facilidad y no se vislumbra una retirada cercana del futbolista de Camas.

Javi Martínez: Hace tiempo que el centrocampista navarro dejó el fútbol europeo. Una vez que salió del Bayern en el año 2021, se marchó a Qatar para jugar en el Qatar SC.

Actualmente milita en el Al-Bidda, también en el país qatarí, y con 37 años es otro de los 'supervivientes' de aquel equipo que salió campeón del mundo en Sudáfrica 2010.

Pedro Rodríguez: Pedrito es otro de los que parece haber encontrado la fórmula de la inmortalidad. Con 38 años sigue jugando en la Lazio, en la Serie A, pese a que tiene un protagonismo cada vez más reducido.

Tras dejar el Barça, pasó por el Chelsea y posteriormente por la Roma antes de pasarse al otro equipo de la capital italiana.

Juan Mata, en un partido del Manchester United de la temporada 2021/2022 EFE

Juan Mata: El atacante se encuentra inmerso ahora en una aventura en el fútbol australiano. Tras pasar por las filas del Western Sydney, ahora juega en el Melbourne, con el que tiene contrato al menos hasta junio de 2026.

Su última gran experiencia al más alto nivel fue en la temporada 2021/2022, el último curso en el que jugó en el Manchester United. Después pasó por el Vissel Kobe japonés y por el Galatasaray turco.