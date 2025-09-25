Achraf rompe su silencio sobre la acusación por violación: "Han ensuciado mi dignidad"

Achraf Hakimi rompió su silencio tras dos años envuelto en acusaciones de violación. En una entrevista con "Clique" de Canal+ Francia, el defensor del PSG se pronunció públicamente por primera vez sobre este controvertido caso.

El lateral derecho de 26 años describió esta experiencia como "lo peor que me ha pasado" y "el daño más fuerte que he sufrido". Hakimi enfatizó el impacto emocional devastador mientras mantiene firmemente su inocencia, calificando las acusaciones como "mentira tras mentira".

Durante la entrevista, Hakimi expresó especial preocupación por el impacto en sus hijos menores, quienes actualmente no comprenden la situación pero eventualmente "van a leer las cosas". El futbolista manifestó que ver falsedades escritas sobre su padre "no es plato de buen gusto".

En sus declaraciones más contundentes, el internacional marroquí sostuvo: "Sé que de lo que se me acusó es mentira. Sé la persona que soy". Además, destacó su cooperación total con autoridades, mencionando que proporcionó voluntariamente su muestra de ADN.

Hakimi denunció lo que considera un intento de chantaje, sugiriendo que los futbolistas son blancos fáciles para estas situaciones. "En el mundo del fútbol hay mucha gente que se aprovecha", declaró, admitiendo haber reducido considerablemente su círculo social.

"La prensa habla sobre cosas que no sabe. Han ensuciado mi dignidad. Me acusan falsamente, y eso no se lo deseo a nadie", añadió.

La investigación

Los hechos controvertidos se remontan al 26 de febrero de 2023, cuando una joven francesa de 24 años se presentó en la comisaría de Nogent-sur-Marne denunciando agresión sexual por parte del futbolista. Según su testimonio, ambos se conocieron en enero de 2023 a través de Instagram.

La denunciante declaró que acudió al domicilio parisino de Hakimi en Boulogne-Billancourt en un vehículo pagado por el jugador, momento en el que supuestamente ocurrieron los hechos denunciados. La gravedad del testimonio motivó a la Fiscalía francesa a abrir una investigación oficial.

Achraf Hakimi, durante el Mundial de Clubes Reuters

El proceso judicial avanzó significativamente desde agosto de 2025, cuando la Fiscalía de Nanterre solicitó formalmente el procesamiento del jugador por presunta violación. Si se consideran suficientes las pruebas, Hakimi podría enfrentar hasta quince años de prisión.

La defensa del futbolista, encabezada por la abogada Fanny Colin, calificó la solicitud de procesamiento como "incomprensible y sin sentido". La abogada de la denunciante defiende que "la investigación reunió todos los elementos necesarios que caracterizan el crimen de violación".

El PSG mantiene su respaldo al jugador durante todo el proceso, expresando confianza en el procedimiento judicial. Hakimi continúa entrenando normalmente y fue elegido vicecapitán del equipo, rol que desempeñaba cuando conquistaron la Ligue 1 y Copa de Francia.

A pesar de la presión mediática y judicial, el futbolista mantiene esperanza en que "la verdad salga a la luz pronto" y confía en la justicia francesa. El caso permanece en manos del juez instructor, quien determinará si procede el juicio solicitado.