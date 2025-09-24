"Sácale tarjeta roja a Israel": las protestas propalestinas llegan a los partidos del Maccabi de Tel Aviv en la Europa League

Las protestas propalestinas se siguen extendiendo en el mundo del deporte cada vez que hay un equipo israelí en competición. La última muestra de ello tuvo lugar este mismo jueves en la Europa League, torneo en el que participa el Maccabi de Tel Aviv.

El PAOK griego recibía en la primera jornada de esta competición continental al conjunto israelí. Se esperaban algunas reivindicaciones viendo el clima creciente que hay en el mundo del deporte por la presencia de deportistas y equipos israelíes, y las previsiones no fallaron.

En una de las curvas del estadio, donde se encontraba el grupo de animación más activo del PAOK, se desplegó una gran pancarta que se pudo ver durante todo el encuentro fácilmente incluso a través de la retransmisión de televisión.

🟥 'Saca la tarjeta roja a Israel'.



Pancarta en señal de protesta que ha sacado la afición del PAOK en el partido que está disputando ante el Maccabi Tel Aviv. #UEL #EuropaLeague #PAOK pic.twitter.com/W9iEtyMWSB — Fútbol Total 𝕏⚽ (@FT_Total) September 24, 2025

"Sácale tarjeta roja a Israel", se leía claramente en esta gran pancarta desplegada en la parte baja de la grada. Este lema fue acompañado con el ya famoso "stop genocidio", otra lona que mostraron varios hinchas en el transcurso de la primera mitad.

En la grada también se pudieron ver numerosas banderas de Palestina. Todo ello, no obstante, manifestaciones pacíficas que no interfirieron en el desarrollo normal del partido, al contrario, por ejemplo, de lo que sucedió en La Vuelta.

Más actos previos al partido

Estas expresiones de desacuerdo con lo que está sucediendo en el conflicto entre Israel y Palestina se desarrollaron también en la previa del partido, no sólo dentro del estadio.

Varios aficionados del PAOK exhibieron banderas palestinas y lemas de "boicot Israel" en los instantes previos a la disputa de este partido de la primera jornada de la Europa League.

"Tu propuesta, tu elección, boicot Israel", rezaba otra pancarta exhibida por otro grupo de aficionados del PAOK antes de entrar al estadio.

El Maccabi de Tel Aviv no pisará suelo español en esta primera fase de la Europa League ya que en su calendario no aparece ningún rival de La Liga.