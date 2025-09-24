FIFA estudia una denuncia sobre la "corrupción sistémica vigente" en el arbitraje español que perjudica al Real Madrid

El Colectivo de Funcionarios Públicos Manos Limpias ha presentado ante la FIFA una extensa denuncia por presunta corrupción sistemática en el arbitraje español que perjudica especialmente al Real Madrid.

La denuncia, dirigida al presidente de la FIFA Gianni Infantino el pasado 19 de septiembre y que cita varias informaciones dadas por EL ESPAÑOL, constituye una ampliación de otra presentada en marzo contra el árbitro José Luis Munuera Montero y los entonces responsables del Comité Técnico de Árbitros (CTA).

Según el documento, los cambios recientes en el liderazgo del arbitraje español son "aparentes" y constituyen un "lavado de imagen". El nuevo presidente del CTA, Francisco Soto Balirac, es calificado como un árbitro mediocre con presuntas simpatías hacia el FC Barcelona.

La denuncia cuestiona también el nombramiento de David Fernández Borbalán como Director Técnico del CTA, denominándolo el "árbitro talismán del FC Barcelona" por sus estadísticas favorables: 75% de victorias para el Barcelona frente a 54.7% para el Madrid.

Eduardo Prieto Iglesias, designado jefe del VAR, solo arbitró dos temporadas en Primera División entre 2018 y 2020, siendo descendido en su último año, según señala el colectivo denunciante en su escrito remitido a Zúrich.

Gianni Infantino, durante el 49º Congreso Ordinario de la UEFA Reuters

Los funcionarios documentan errores sistemáticos en las primeras cuatro jornadas de la Liga 2025/26. En el partido Real Mallorca-FC Barcelona, Munuera Montero concedió un gol ilegal mientras un jugador mallorquín estaba lesionado en el suelo.

En el encuentro Rayo Vallecano-FC Barcelona, el VAR funcionó de manera intermitente "inexplicablemente", permitiendo un penalti simulado por Lamine Yamal. La empresa MEDIAPRO cortó deliberadamente la comunicación con el sistema de videoarbitraje, según la acusación.

El análisis estadístico revela diferencias significativas entre períodos. Durante 1984-2004, ambos equipos tenían saldos similares de expulsiones (+23 Madrid, +21 Barcelona). Entre 2004-2018, coincidiendo con los pagos a Negreira, el Madrid tuvo -7 y el Barcelona +48.

En Champions League, competición donde no había influencia de Negreira, ambos equipos mantienen saldos idénticos de +12 expulsiones a favor, lo que refuerza la tesis de manipulación exclusiva en competiciones nacionales españolas.

La segunda parte de la denuncia, basada en información de FUTBOLGATE.COM, alega maniobras desde la RFEF y el CSD para evitar sanciones al Barcelona en el caso Negreira mediante modificaciones legislativas oportunas.

Destaca que Joan Laporta entró en la Junta Directiva de la RFEF en marzo de 2021, y tres meses después la federación eliminó las sanciones por corrupción de su código ético, facilitando la prescripción de infracciones.

Albert Soler, exdirectivo del Barcelona entre 2014-2021, fue nombrado director general del Consejo Superior de Deportes en mayo de 2021, contribuyendo supuestamente a mantener los plazos de prescripción para casos graves de corrupción deportiva.

Los datos de la denuncia

El VAR también es objeto de críticas específicas. Según los datos aportados, el Real Madrid ha sufrido 38 goles anulados por el sistema de videoarbitraje, mientras que el FC Barcelona solo ha visto anulados 14 tantos.

En las primeras cuatro jornadas de la temporada actual, las estadísticas de amonestaciones muestran un patrón preocupante: el Madrid es sancionado cada 7.2 faltas cometidas, mientras que el Barcelona lo es cada 14 faltas.

Manos Limpias solicita que la FIFA envíe investigadores independientes —preferiblemente no españoles— para realizar una investigación profunda, depurar responsabilidades y tomar medidas severas contra lo que califican como "corrupción sistémica vigente" en España.