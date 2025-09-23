El Ayuntamiento no da la licencia al Barça para jugar en el Camp Nou este domingo contra la Real Sociedad

El Barça no jugará todavía los próximos partidos en el Camp Nou y sigue sin ponerse fecha a cuándo podría darse el esperado retorno.

El Ayuntamiento de Barcelona ha respondido esta tarde a los emplazamientos del club para que el estadio se reabra ya y ha dejado claro que el recinto futbolístico aún no está en plenas condiciones para alojar partidos.

El consistorio ha señalado, ante todo, deficiencias en aspectos de seguridad, en especial por lo que se refiere a salidas de emergencia en caso de evacuación.

"Compartimos la voluntad del club de que se vuelva lo antes posible, pero este Ayuntamiento tiene que garantizar la seguridad de todas las personas que quieren ir al estadio", comenzó diciendo Laia Bonet, Teniente de Alcalde de Barcelona, tras la reunión de esta tarde en el Ayuntamiento.

"Esta es la prioridad. Además, tenemos que velar para que los técnicos puedan trabajar con rigor y conforme a la legalidad en un tema complejo. Tendremos máxima colaboración con el club para que puedan subsanar los temas pendientes", añadió.

Las obras del Camp Nou, durante el verano de 2025 Europa Press

"No tardaremos ni un mes ni un minuto más de lo necesario para otorgar la licencia de primera ocupación cuando tengamos todas las garantías de regreso", sentenció Laia Bonet.

Además, los bomberos han señalado que "hemos de garantizar que las personas que van al estadio lo hagan con toda seguridad. Se tienen que cumplir los elementos que nos mostraron en el proyecto", explicaron.

En la mañana de este martes, el Barça convocó a los medios de comunicación en el Spotify Camp Nou para ofrecer una visita guiada, mostrar los avances en las obras y que la vicepresidenta y máxima responsable del Espai Barça, Elena Fort, explicara que aspiraban a competir en su nueva casa ya este fin de semana ante la Real Sociedad.

Sin embargo, el club azulgrana ha vuelto a recibir una negativa y se quedará con las ganas de regresar a su feudo. Eso sí, volverá a Montjuïc después de disputar sus dos últimos partidos como local en el Johan Cruyff.

Lo mismo ocurrirá la semana que viene en la Champions donde el Lluís Companys será la sede del duelo contra el PSG, vigente campeón de Europa.

La norma de UEFA dice que un club tan sólo podrá realizar un único cambio de sede a lo largo de su participación en Champions League, y que el momento en el que se puede realizar ese cambio de estadio es tras la fase inicial, justo antes de las eliminatorias.

Sin embargo, Joan Laporta ha solicitado hacer una excepción aunque todavía está a la espera de que la UEFA se la conceda. Siguen los retrasos en las obras y el Barça se ha llevado este 'batacazo' a un día del 68º aniversario del Camp Nou.