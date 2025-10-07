Esta es la nueva camiseta de España para el Mundial 2026: los detalles rompedores que se han filtrado de la equipación

Todavía restan unos cuantos meses para que arranque el Mundial 2026 de México, Estados Unidos y Canadá, pero las camisetas de algunas selecciones para esta gran cita ya comienzan a filtrarse. Eso es lo que ha sucedido con la indumentaria que, al parecer, vestirá España en busca de su segunda estrella.

Los portales Footy Headlines y Opaleak han destapado la equipación que vestirá la selección española en el próximo Mundial de fútbol. Las primeras reacciones no se han hecho esperar y ya están inundando las redes sociales.

España seguirá con el rojo como protagonista principal en gran parte de su camiseta, pero para este Mundial 2026 se introducirán varias novedades llamativas. La principal es la entrada con fuerza del azul marino, un color que se 'apoderará' de las mangas de la prenda. Este tono oscuro de azul también estará presente en el cuello de la camiseta.

💥 Spain x adidas 💥



🇪🇸 New 2026 World Cup Home Kit! pic.twitter.com/ukXF611yXO — Opaleak (@opaleak) September 19, 2025

Por otra parte, de forma más suave el amarillo también tendrá su parte de protagonismo en la nueva camiseta de España. Así, unas sutiles franjas verticales y discontínuas se dibujarán a lo largo de toda la prenda para combinar los dos colores de la bandera española.

Por otra parte, la propia bandera también se dibujará en la parte superior de las dos mangas de la camiseta, mientras que el pantalón será azul marino al completo con unas franjas verticales amarillas y rojas a los costados.

La camiseta de España para el Mundial 2026. OPALEAK

Pese a que las últimas camisetas de la selección española de fútbol han contado con el color rojo como gran y casi único protagonista en los últimos años, la aparición del azul marino no es algo ni mucho menos nuevo.

En el Mundial 1998 ya hubo una combinación de colores similar a la que se verá en el Mundial 2030, con el azul marino ocupando buena parte de la camiseta en los costados. También en 1994 hubo presencia de este color en la primera equipación.

Cuándo será oficial

Se trata de una primera filtración de esta nueva indumentaria que España podrá lucir en el próximo Mundial 2026 en México, Estados Unidos y Canadá.

Sin embargo, no es algo que Adidas, la marca que viste a la selección española de fútbol, haya hecho oficial todavía.

De hecho, se espera que la presentación de la nueva equipación con la que los hombres de Luis de la Fuente disputarán sus próximos partidos oficiales se de a lo largo del mes de noviembre.