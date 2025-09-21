El Atlético de Madrid sigue naufragando en La Liga: empata contra el Mallorca y se queda a nueve puntos del liderato

Los de Simeone, que se quedaron con 10 tras la expulsión de Sorloth, no pasaron del empate contra uno de los equipos con peor dinámica del campeonato.

Todavía no ha llegado el mes de octubre, apenas se han jugado cinco jornadas y el Atlético de Madrid puede haber dicho ya adiós a La Liga. Los rojiblancos volvieron a tropezar, esta vez ante el Mallorca, y ya están a nueve puntos del liderato con apenas 15 puntos disputados. [Narración y estadísticas del partido].

Una vez más, la puesta en escena del equipo de Simeone lejos del Metropolitano dejó mucho que desear. Visitaron a uno de los equipos con más problemas de la categoría y no hicieron otra cosa más que pegarse tiros en su propio pie.

Primero Julián Álvarez falló un penalti, después Sorloth fue expulsado tras una dura entrada sobre Raíllo y finalmente se dejaron dos puntos más después de lograr lo más complicado: adelantarse en el marcador jugando con 10.

¡ROJA PARA SORLOTH! :cuadrado_rojo_grande:



La acción del delantero del Atleti por la que Francisco José Hernández, tras ser llamado por el VAR, expulsó al noruego#LALIGAenDAZN :fútbol:️ pic.twitter.com/vGzp2pSsnf — DAZN España (@DAZN_ES) September 21, 2025

Y es que Gallagher dio un alivio momentáneo a la parroquia colchonera con un gol en el 79', pero todo se vino abajo apenas seis minutos después con el gol de Muriqi. Un centro-chut de Virgili que el desovar mandó a guardar tras meter la cabeza.

Un jarro de agua fría para el Atlético de Madrid que acabó pidiendo la hora y cerca estuvo incluso de perder el partido. Al final empató y sigue sin salir de su crisis en Liga donde únicamente han sumado seis puntos en cinco jornadas.

Son 12º en la tabla y las sensaciones no son nada para positivas. Tan solo llevamos un tercio de la primera vuelta y la montaña que tienen que escalar para intentar pelear por el título se antoja imposible. De hecho, ahora deben poner el foco en quedar entre los cuatro primeros.

Este miércoles reciben al Rayo Vallecano y el derbi se verán las caras con el Real Madrid también en el Metropolitano. Un duelo que, en caso de perderlo, significaría prácticamente el adiós a La Liga y pondría en jaque el proyecto de Simeone después de un verano con muchos fichajes.

De más a menos

A pesar del golpe que supuso la derrota en Anfield, el Atlético arrancó el choque con el acelerador pisado desde el primer momento. Consiguió generar multitud de ocasiones peligrosas que no se transformaron por culpa de un estelar Leo Román.

El guardameta ibicenco tuvo que actuar desde muy pronto ante un disparo de Pablo Barrios que se fue envenenando y, tras desviarlo el portero, impactó en el poste.

Poco después, el Atleti encontró un tesoro en el disparo de Hancko, que impactó en la mano de Raíllo y provocó un penalti que Julián Álvarez lanzó, pero no pudo transformar por una nueva intervención de Román.

Mbappe solo los mete de penalti



Julián Álvarez sin los dos toques



pic.twitter.com/9MyRLQGO18 — (fan) LOCOS REAL MADRID (@LocosRealMadrid) September 21, 2025

Consiguió oxígeno el Mallorca con el paso de los minutos gracias a un Manu Morlanes que se convirtió en la brújula del equipo y entendió lo que necesitaban sus compañeros, aunque esto no se transformó en peligro para la portería de Jan Oblak.

El paso por vestuarios igualó algo más la contienda, a pesar de que Leo Román seguía siendo el mejor del Mallorca y volvió a ser un incordio para el astro argentino del Atlético de Madrid. Un balón que le cayó en el punto de penalti a Julián lo remató a media vuelta, pero se topó nuevamente con una gran parada del portero.

Simeone decidió darle una vuelta de tuerca a la delantera con un triple cambio que dejó solamente a Nico González en el césped, dando entrada a Griezmann, Sorloth y adelantando a Marcos Llorente.

Sin embargo, el delantero noruego duró nueve minutos en el campo al ser expulsado. Una entrada muy peligrosa con el pie levantado fue revisada por el VAR al ser sancionada en primera instancia con tarjeta amarilla, y posteriormente pasó a ser roja directa.

El mazazo, que podía suponer una losa enorme para los colchoneros, se revertió rápidamente con el gol de Conor Gallagher. El contragolpe lo inició Llorente, que disparó a los pies del guardameta bermellón, pero el inglés aprovechó la relajación del recién entrado Antonio Sánchez para rematar a placer en el corazón del área.

Llorente y Molina celebran el gol de Gallagher contra el Mallorca. REUTERS

El partido se volvió loco y Son Moix apretó para que los suyos no se fueran de vacío por segunda jornada seguida contra un rival en inferioridad, y la entrada de Jan Virgili fue la gota que derramó por completo el vaso.

El joven extremo desbordó por completo la banda izquierda, y de sus botas nació el empate. Un centro medido a Muriqi lo remató el 'Pirata', que marcó de nuevo para, esta vez sí, transformar su gol en puntos para el Mallorca.

El asedio no se detuvo hasta el final del partido, pero no estuvo fino el Mallorca para conseguir su primera victoria de la temporada y se conformó con un empate necesario.

Mallorca 1-1 Atlético de Madrid

Mallorca: Leo Román; Mateu Jaume (Virgili, m.82), Valjent, Raíllo, Kumbulla (Pablo Torre, m.36), Mojica; Samu Costa (Antonio Sánchez, m.68), Morlanes (Abdón, m.82), Darder; Asano (Domenech, m.68), Muriqi.

Atlético de Madrid: Oblak; Llorente, Le Normand, Lenglet, Hancko; Giuliano (Molina, m.62), Barrios (Gallagher, m.68), Koke, Nico (Ruggeri, m.75); Raspadori (Sorloth, m.62), Julián (Griezmann, m.62).

Goles: 0-1, m.79, Gallagher; 1-1, m.85, Muriqi.

Árbitro: Francisco José Hernández (Comité extremeño). Expulsó al jugador visitante Sorloth con tarjeta roja directa por juego peligroso (m.71).

Incidencias: Encuentro correspondiente a la quinta jornada de LaLiga EA Sports entre RCD Mallorca y Atlético de Madrid en el Estadio Mallorca Son Moix ante 21.027 espectadores. Antes del inicio del partido se guardó un minuto de silencio en memoria de Joan Morey, abonado número 1 del club, fallecido recientemente.