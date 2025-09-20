Quién es Ricardo de Burgos Bengoetxea, el árbitro que pitará el Barça - Getafe: estos son sus antecedentes y polémicas

El Barça tiene en su mano culminar una semana fantástica si consigue llevarse los tres puntos ante un Getafe que ha efectuado el mejor arranque liguero de su historia. Los azulgranas están obligados a llevarse la victoria tras el triunfo de su máximo rival, el Real Madrid, ante el Espanyol.

Tal y como sucedió el pasado domingo ante el Valencia, el estadio Johan Cruyff será el escenario de un partido que se avecina intenso a tenor de los últimos enfrentamientos entre ambos conjuntos.

Es por ello que la RFEF ha decidido elegir a Ricardo de Burgos Bengoetxea como el encargado de impartir justicia sobre el terreno de juego. Además, el vasco tendrá la ayuda de Juan Luis Pulido Santana desde la sala del videoarbitraje.

𝗗𝗘𝗦𝗜𝗚𝗡𝗔𝗖𝗜𝗢𝗡𝗘𝗦 | 𝗝𝗢𝗥𝗡𝗔𝗗𝗔 𝟱 | DOMINGO



🟨🟥 Estos son los árbitros para los partidos del domingo 21 de septiembre en Primera División.



Los números del conjunto azulgrana con el arbitraje del colegiado vasco son muy favorables e invitan al optimismo en la Ciudad Condal. De Burgos Bengoetxea ha estado presente en 32 partidos del Barça con 26 victorias para los azulgranas, cinco derrotas y un empate.

El Getafe, por su parte, ha sufrido el arbitraje del colegiado del comité vasco de árbitros en 22 ocasiones con un balance de siete victorias, seis empates y ocho derrotas para el conjunto azulón.

A sus 39 años, Ricardo de Burgos Bengoetxea lleva diez años arbitrando en Primera División, desde que hizo su debut en la temporada 2015-16 tras cuatro temporadas en Segunda.

Durante su carrera, el colegiado vasco ha dirigido partidos de clasificación para el Mundial, de clasificación para la Eurocopa, de clasificación para la Champions y también de la Europa League.

De Burgos Bengoetxea ha dirigido un total de 195 partidos en la Primera División española. En esos encuentros, el colegiado ha mostrado, 897 tarjetas amarillas y 24 rojas de forma directa. Además, en todos esos duelos ha señalado 49 penaltis.

Sus polémicas

En la Supercopa de España 2017/18 acaparó los focos al expulsar a Cristiano Ronaldo con doble amarilla -la primera por retirarse la camiseta tras un gol y la segunda por presuntamente simular un penalti de Umtiti- y señalar una pena máxima a favor del Barça por una presunta falta de Keylor Navas sobre Luis Suárez, en una acción que provocó airadas protestas madridistas.

El siguiente enfrentamiento directísimo tuvo lugar en Arabia Saudí durante la Supercopa 2022/23, donde el colegiado pasó más desapercibido en el 1-3 que certificó el triunfo blaugrana.

Sin embargo, en el tercer Barça-Real Madrid, celebrado en el Camp Nou, la intervención del trencilla bilbaíno volvió a generar controversia: anuló un gol de Asensio por fuera de juego con líneas cuestionables del VAR y, poco después, validó la diana de Kessié a pesar de una falta previa de Robert Lewandowski sobre Dani Carvajal, volviendo a encender el descontento blanco.

Los últimos precedentes no han ayudado para mejorar la impresión madridista sobre De Burgos. La pasada temporada hizo de VAR en el derbi liguero en el Bernabéu y hubo polémica: avisó de un penalti de Tchouaméni en una jugada aislada en la que el francés apenas rozó al jugador del Atleti.