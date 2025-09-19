Tras el videomarcador 360, el Metropolitano copiará otro aspecto del Bernabéu: "Estamos de nuevo ante un dilema"

El arquitecto Antonio Cruz, de Cruz y Ortiz Arquitectos, sorprendió en una reciente entrevista en el canal de Youtube de Arquitectura en Diálogo al revelar que el Metropolitano aún no está finalizado.

Según explicó, el Atlético de Madrid les ha encargado modificar la envoltura del estadio para darle un aspecto renovado.

El reto, confesó, los sitúa en un punto crítico: "Nos encontramos de nuevo ante un dilema, porque el club considera que el hormigón, el material original, no es un material noble".

Cruz recordó que la moda actual entre los grandes estadios europeos es revestir las estructuras con materiales ligeros e incorporar sistemas de iluminación capaces de transformar la imagen exterior.

Un camino en el que ya se ha embarcado el Real Madrid con el Santiago Bernabéu, cuya nueva fachada de lamas metálicas y luz LED ha marcado tendencia.

Para el Metropolitano, el cambio supondrá dar un nuevo salto estético que alterará la visión de un recinto concebido inicialmente en clave de sobriedad y hormigón.

Además del nuevo "traje" luminoso, el arquitecto adelantó que se está trabajando en ajustes acústicos para mejorar la salida del sonido en las esquinas, otro de los aspectos que todavía generan debate técnico.

No es la primera vez que el coliseo rojiblanco sigue los pasos del Bernabéu. Este verano implementó un nuevo videomarcador 360 en el techo, similar al que preside con una presencia imponente el estadio de su eterno rival.

En constante mutación

El Metropolitano es, en palabras de Cruz, un proyecto vivo que atraviesa ya su tercera gran fase de transformación.

La primera fue la construcción de La Peineta, inaugurada en 1994 como un estadio de atletismo con capacidad para 20.000 espectadores.

Las obras de transformación del antiguo estadio de La Peineta

La segunda llegó con la cesión del recinto al Atlético de Madrid y la ambiciosa reforma entre 2011 y 2017, que lo convirtió en un moderno estadio de fútbol con aforo superior a 70.000 butacas.

Ahora se prepara la tercera etapa, que busca elevar la identidad del estadio a nivel internacional.

El objetivo es crear una envoltura dinámica, capaz de proyectar imágenes y colores en su fachada, algo que lo alinearía con la espectacularidad del Bernabéu o de otros estadios icónicos como el Allianz Arena de Múnich.

Del olimpismo a icono

El recorrido del Metropolitano está marcado por su capacidad de reinvención. Lo que nació como un proyecto vinculado a las candidaturas olímpicas fallidas de Madrid en 2012, 2016 y 2020, encontró un nuevo propósito gracias al Atlético de Madrid.

Con una inversión de más de 310 millones de euros, el club rojiblanco consiguió transformar La Peineta en un recinto de referencia.

La cubierta, diseñada con ingeniería de vanguardia, y su sistema de iluminación LED, con capacidad para proyectar 16 millones de colores, situaron al Metropolitano como un referente en innovación en el momento de su inauguración en septiembre de 2017.

El Metropolitano en uno de sus primeros partidos

En apenas unos años, el estadio se ha convertido en escenario de grandes eventos deportivos y culturales.

Destacan la final de la Champions League 2019 entre Liverpool y Tottenham, la que albergará en 2027, el récord mundial de asistencia a un partido de fútbol femenino de clubes en 2019 con 60.739 espectadores o conciertos de primer nivel como el de los Rolling Stones en 2022.

La dura competencia

Con la reforma de la envoltura, el Atlético de Madrid busca que el Metropolitano no se quede atrás en la carrera de modernización de estadios.

El nuevo Bernabéu ha elevado el listón con su fachada interactiva y su techo retráctil, lo que presiona a otros grandes clubes para actualizar sus recintos.

El Metropolitano, rebautizado en 2024 como Riyadh Air Metropolitano por motivos de patrocinio, se prepara así para un futuro donde la experiencia visual y tecnológica del espectador será tan importante como lo que ocurra en el césped.

Como resumió Cruz en la entrevista, la historia del Metropolitano puede dividirse en tres proyectos diferentes, pero conectados por una misma visión.

"Es un proyecto que nos habrá acompañado durante casi 40 años, modificándose constantemente", explica.

Un estadio que nunca deja de reinventarse y que ahora se enfrenta a un nuevo dilema estético que marcará su próxima etapa.