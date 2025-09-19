El Real Madrid dobla al FC Barcelona en el límite salarial de la temporada 2025/2026

Joan Laporta, junto a Marcus Rashford, uno de sus fichajes, en el día de su presentación. FC BARCELONA

El Real Madrid sigue siendo el equipo de La Liga que más dinero puede destinar a pagar a sus deportistas. Como cada año, LaLiga publicó los límites salariales de cara a la nueva temporada y el conjunto blanco se mantiene a la cabeza con un máximo de 761,226 millones de euros.

El club presidido por Florentino Pérez aumenta su capacidad en esta parcela ya que el pasado curso tenía un margen de 754,89. Así, el Real Madrid eleva sus posibilidades en cerca de 7 millones de euros.

Quien sufre un duro revés en este nuevo límite salarial impuesto por LaLiga es el Fútbol Club Barcelona. El club que preside Joan Laporta se queda con 351,284 millones de euros, lo que supone un importante descenso de 112 'kilos' con respecto al anterior baremo.

Los límites salariales de la temporada 2025/2026. LALIGA

El Barça, que anunciaba una clara recuperación en el límite salarial después del último mercado invernal, alcanzó los 463 millones de euros tras esa última ventana de fichajes. Ahora, sin embargo, experimenta un nuevo recorte por parte de la patronal.

En tercera posición aparece el Atlético de Madrid. El club rojiblanco cuenta con un límite salarial para esta temporada de 326,989 millones de euros. Es decir, que se queda muy cerca de superar la capacidad del FC Barcelona.

A la cola de esta clasificación se sitúa el Sevilla. Los hispalenses, que la pasada temporada terminaron con apenas 684.000€ de límite salarial, consiguen coger aire para llegar a los 22,139 millones, aunque siguen siendo los más condicionados.

También a la cola se sitúan equipos como el Levante (35,537 millones), Real Oviedo (45,12 millones), Rayo Vallecano (47,028 millones), Getafe (50,705 millones) o RCD Mallorca (60,917 millones).

En Segunda División, los recién descendidos son los que tiene más margen. CD Leganés (14,773 millones), Las Palmas (13,377 millones) y Real Valladolid (12,165 millones) encabezan la clasificación.

Hay que recordar que el Límite de Coste de Plantilla Deportiva es el concepto que recoge la cantidad máxima que cada equipo se puede gastar en los salarios destinados a jugadores, entrenador, segundo entrenador y preparador físico (plantilla inscribible), así como en el filial, la cantera y otras secciones del club (plantilla no inscribible).