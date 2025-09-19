Pánico por la 'quedada ultra': el Frente Atlético y radicales de toda Europa se apuntan al derbi entre Roma y Lazio

Italia tiembla ante la inminente llegada del derbi romano entre la Roma y la Lazio. El choque se disputa el domingo, y se ha convocado una especie de 'quedada ultra' en la que están citados varios de los grupos más violentos de diferentes equipos de Europa.

La Gazzetta dello Sport ha destapado la movilización que se está llevando a cabo para el derbi. Así, está previsto que los ultras de la Roma cuenten con el apoyo del Frente Atlético, el grupo radical del Atlético de Madrid, así como de Gate 13 (Panathinaikos) y Bad Blu Boys (Dinamo de Zagreb).

En el bando contrario, los ultras de la Lazio contarán con la ayuda de los radicales del Leipzig, los Sharks Hooligans (Wisla de Cracovia), los Sofía West (Levski de Sofía) y los Inner City Firm (West Ham United).

LAZIO vs ROMA

Una mezcla de grupos de ultras que tiene en vilo a la ciudad de Roma y que amenaza con convertirse en un cóctel explosivo. Si algo tienen en común todos estos colectivos es la violencia con la que están dispuestos a emplearse si es preciso, por lo que la alerta es máxima.

Los enfrentamientos entre los radicales de la Roma y de la Lazio han sido habituales en los derbis más recientes. Sin ir más lejos, el año pasado cuando ambos equipos se vieron las caras cerca de 300 violentos de uno y otro bando protagonizaron una batalla campal en la previa del encuentro.

También en la temporada 2023/2024, Lazio y Roma se vieron las caras en un partido de la Coppa Italia. En aquella ocasión, ambas aficiones protagonizaron un intercambio de bengalas ya dentro del Olímpico de Roma justo antes de que arrancara el partido.

Roma se blinda

Mientras tanto, las autoridades se preparan en Roma para aplacar en la medida de lo posible este 'terremoto ultra' que parece casi incontrolable. El alcalde de la ciudad, Roberto Gualtieri, se ha reunido en las últimas horas con UEFA, con la Federación Italiana y con la propia AS Roma.

La idea es trazar un plan de seguridad para tener monitorizados a estos grupos y evitar que se vean escenas tan bochornosas como las que se vieron en abril del año pasado.

En Roma también se contempla la opción de tener dos estadios diferentes para la Eurocopa de 2032, el Olímpico de Roma y Pietralata. Actualmente, Roma y Lazio comparten casa.

Intercambio ultra

Las conexiones entre todos estos grupos ultras va más allá de lo que se espera para este domingo en Roma. Al parecer, varios hooligans de Atlético, Dinamo de Zagreb y Panathinaikos podrían viajar a Niza el próximo miércoles para el partido entre la Roma y el Niza.

Además, dado este 'hermanamiento' que existe entre los grupos más radicales de la Roma y del Panathinaikos, se espera un nuevo encuentro entre estos ultras en el partido que ambos conjuntos disputarán en la Europa League el próximo 29 de enero.