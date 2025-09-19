Quién es Juan Martínez Munuera, el árbitro que pitará el Real Madrid - Espanyol: sus antecedentes y polémicas

La expulsión de Gil Manzano a Dean Huijsen el pasado fin de semana ha traído cola a tenor de que el Comité Técnico de Árbitros (CTA) admitiera el error del colegiado extremeño. No obstante, el Comité de Disciplina y el de Apelación de la RFEF desestimaron el recurso del Real Madrid.

El malestar del club blanco se manifestó en un dossier que trasladarán a la FIFA con los errores arbitrales que han perjudicado al Real Madrid tanto esta temporada como la pasada.

Con la actuación de los colegiados en el punto de mira, el CTA ha elegido a Juan Martínez como el encargado de arbitrar el partido ante el Espanyol en el Santiago Bernabéu. El alicantino, que impartirá justicia por primera vez esta temporada al conjunto blanco, estará acompañado por Jesús Trujillo Suárez en la sala VAR.

Juan Martínez Munuera es un árbitro que históricamente no ha caído bien en el Real Madrid. De hecho, el club llegó a presentar una queja formal contra él por cómo redactó un acta, aunque finalmente la denuncia no prosperó.

En total, ha dirigido 36 encuentros de LaLiga con el Real Madrid, registrando 23 victorias para el equipo blanco, ocho empates y cinco derrotas. De hecho, desde 2022 el Real Madrid no ha perdido ningún partido de liga con él como árbitro.

La charla entre Martínez Munuera y Vinicius tras el penalti no pitado en Vallecas

El enfrentamiento entre el conjunto blanco y el Espanyol no le es ajeno, puesto que estuvo en el terreno de juego en la victoria por 1-4 del Madrid en 2015.

Por su parte, el colegiado le ha pitado 19 partidos al Espanyol en Primera. El balance es de ocho victorias, tres empates y ocho derrotas. El último de esos encuentros fue en enero de 2025 y el equipo 'perico' empató ante el Leganés.

Las polémicas del colegiado

Hace dos temporadas, se produjo un grave incidente entre Martínez Munuera y el Real Madrid durante el partido ante Osasuna. Y es que el club blanco acabó denunciando al alicantino por omitir en el acta los insultos y cánticos racistas recibidos por Vinicius, que encima fue amonestado por enfrentarse a la grada.

En la temporada 2020-21, privó al Real Madrid de poder ganar La Liga al señalar un penalti por mano de Militao ante el Sevilla, de rebote y de espaldas, en una de las últimas jornadas. El conjunto blanco no pudo pasar del empate en aquel partido y se acabó dejando el campeonato por esos 2 puntos.

Por último, también en la Supercopa de 2021 no señaló un penalti en el tiempo de añadido frente al Athletic Club, cuando el Real Madrid iba perdiendo. Ese penalti podría haber significado el empate y la posibilidad de lograr el pase a la final.