José Mourinho no se corta y habla sobre su retirada: "Siento que lo que ha cambiado es..."

José Mourinho está de vuelta a los banquillos. Si el pasado 29 de agosto el Fenerbahçe hacía oficial su destitución después de no poder certificar su pase a la fase final de la Champions League, apenas unas semanas después el entrenador portugués encontró nuevo acomodo en el Benfica.

Unos pocos días le duró el paro al extécnico del Real Madrid, que a sus 62 años sigue plenamente convencido de seguir capacitado para entrenar en la élite.

Mourinho fue presentado este pasado jueves como nuevo técnico del Benfica, con el que curiosamente jugará la Champions League, y como es habitual en él dejó varios titulares que ya están dando la vuelta al mundo.

Uno de ellos tiene que ver con su posible retirada en los próximos años. Al técnico luso le preguntaron hasta cuándo se veía con fuerzas para seguir entrenando, y él se mostró tajante y muy claro, como es habitual.

"Si esperan que termine en cuatro o cinco años, se equivocan. Seré yo quien lo decida. Quería venir anoche aquí, trabajar, reunirme con todos los analistas, con los asistentes... Sólo terminaré cuando sienta que algo ha cambiado. Hoy siento que lo que ha cambiado es que tengo más hambre que hace 25 años", confesó.

De esta manera, Mourinho echó por tierra cualquier opción de decir adiós a los banquillos en el corto plazo. A sus 62 años comienza una nueva aventura en el Benfica que afronta con ilusiones renovadas y de la que espera sacar un gran rendimiento.

Su 'peor' etapa

25 años después, Mourinho vuelve a sentarse en el banquillo del Benfica. Lo hace después de haber sido destituido de los últimos equipos por los que ha pasado. El Fenerbahçe, la Roma o el Tottenham decidieron prescindir de sus servicios antes de lo acordado y por ello le preguntaron en su presentación.

'Mou', sin embargo, se mostró implacable y destacó sus resultados: "Para la mayoría de personas, tengo dos currículums. Uno que duró un cierto periodo de tiempo, y otro que, en la cabeza de algunos, es una fase menos feliz de mi carrera".

"En mi peor etapa como entrenador, en la más 'dramática', podemos decir, llegué a dos finales europeas en los últimos cinco años", respondió con la autoestima habitual José Mourinho.

Ahora el morbo está servido. El entrenador luso se verá las caras con el Real Madrid en la presente edición de la Champions League, aunque no regresará al Santiago Bernabéu.

El duelo tendrá lugar el próximo 28 de enero en el Estadio da Luz en lo que será el reencuentro de Mourinho con el Real Madrid más de ocho años después.

Y es que, desde su salida del club blanco en 2013, Mourinho únicamente se ha visto las caras con ellos en la Supercopa de Europa 2017 cuando era entrenador del Manchester United. Un duelo que acabó con victoria del equipo por aquel entonces dirigido por Zidane.