El aficionado del Liverpool que hizo enloquecer a Simeone se identifica y se vuelve a mofar del técnico del Atlético

Se ha revelado la identidad del aficionado que provocó que Diego Pablo Simeone acabara fuera de sí y le expulsaran durante el partido de Champions League contra el Liverpool.

Todo se desencadenó cuando Virgil van Dijk anotó el tercer gol red en el último suspiro y dio la victoria a su equipo contra el Atlético de Madrid. En ese momento, Simeone se vio envuelto en una pelea con los seguidores ubicados detrás del banquillo y vio la tarjeta roja.

Miembros de seguridad y otros aficionados de la grada empujaron al argentino cuando intentó encararse con un aficionado en concreto. Simeone explicó más tarde que llegó al límite porque había sido "insultado durante todo el partido".

El aficionado que se hizo enfurecer a Simeone se llama Jonny Poulter y ha usado las redes sociales para identificarse. Además, ha dado su versión de los hechos.

Tras el partido, Poulter utilizó su cuenta de X para dirigirse a sus 1.700 seguidores y volver a mofarse de Simeone: "¿Me darán la asistencia?", bromeó tras ser la persona que forzó la expulsión del entrenador argentino.

Do i get the assist?

Poulter es un ferviente seguidor red, como se puede ver en su foto de perfil en la que aparece junto al entrenador del Liverpool, Arne Slot, mientras sostiene un cartel que dice: "Slot está ocurriendo, muchacho".

En una segunda publicación en la mañana del jueves, Poulter subió un vídeo desde su coche en un tono más serio y explicó su versión sobre lo ocurrido: "Solo diré una cosa: no fue nada racista, ni mención a ninguna guerra ni insultos de ningún tipo. Arriba los reds".

Just putting it out there. Nothing racist, no mention of any war or slurs of any kind.

Up the reds



Up the reds pic.twitter.com/UnQSblVZhU — Jonny Poulter (@jonnyplfc6) September 18, 2025

Simeone fue expulsado en el minuto 93 tras el 3-2 de Van Dijk, cuando se encaró con un espectador detrás del banquillo. El Cholo aseguró que había recibido insultos y gestos constantes durante todo el encuentro.

Simeone explicó a Movistar+ su versión del episodio: "Vienen siempre hablando de cuidad, cuidad, cuidad… Te insultan todo el partido desde atrás de tu banco y no puedo decir nada, porque soy el entrenador. No es justificable mi reacción a los insultos, pero sabes lo que son 90 minutos que te insulten todo el partido, te giras y con el gol rival te siguen insultando".

El personal de seguridad logró contener la escena y evitó que Simeone alcanzara la grada; tras explicar lo sucedido a los árbitros, el técnico acabó expulsado y reclamó que la identificación del autor tuviera consecuencias claras.

"El árbitro entendía la situación. Ojalá que un equipo como el Liverpool pueda mejorar esa parte y cuando identifiquen a la persona que hizo eso tenga sus consecuencias".

Simeone afirmó que ese aficionado le dedicó "insultos todo el partido, gestos incluidos", y subrayó que, pese a todo, debe mantener la calma y soportar las provocaciones propias del rol.

La publicación de Poulter y las imágenes del incidente provocaron numerosas reacciones en redes y debates sobre sanciones. El Atlético pidió que se identifique al responsable, mientras buena parte de la afición redobló la provocación celebrando el triunfo y la expulsión.

El caso pasa ahora a las autoridades deportivas y al Liverpool, mientras Simeone espera para saber qué tipo de sanción recibe.