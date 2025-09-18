Simeone acabó fuera de sí en Anfield: "Igual que luchamos contra el racismo, no es fácil recibir insultos todo el partido"

El gol de Virgil van Dijk no solo dio la victoria al Liverpool contra el Atlético de Madrid sino que, además, desató una escena polémica en la banda. Allí, Diego Pablo Simeone se encaraba violentamente con un aficionado red con el que estuvo a punto de llegar a las manos.

Las imágenes de televisión captaron la secuencia. El entrenador del Atlético de Madrid, harto de recibir insultos durante todo el encuentro, se giró hacia la grada y fue en dirección de un aficionado. En Anfield, los hinchas están a escasos centímetros de los banquillos de los equipos, por lo que la cercanía es máxima.

Varios miembros de seguridad y algún compañero del staff técnico tuvieron que frenar a Simeone para que no llegara a las manos con este aficionado. Enseguida el argentino se dirigió al colegiado del encuentro y le hizo el gesto repetidamente de que este hincha le había hecho una peineta.

La expulsión de Simeone tras el gol de Van Dijk.#UCL #LaCasaDelFútbol pic.twitter.com/t7lNu8F75f — Fútbol en Movistar Plus+ (@MovistarFutbol) September 17, 2025

El técnico habló posteriormente en Movistar+ de este incidente: "Vienen hablando de cuidar, pero te insultan todo el partido desde atrás del banquillo. No es justificable mi reacción al insulto, pero si te insultan los 90 minutos..."

"Te giras con el gol del rival y te siguen insultando. Ojalá un equipo como el Liverpool pueda mejorar esta parte y cuando identifiquen a esta persona tenga sus consecuencias", prosiguió Simeone.

"Yo tenía que estar calmado y soportar los insultos, porque estoy en un lugar en el que tengo que soportarlo", aseveró el entrenador del Atlético de Madrid sin poner excusas.

El Cholo Simeone terminó siendo expulsado por este incidente en el tramo final del partido, por lo que no podrá sentarse en el banquillo en los próximos encuentros.

Habló en rueda de prensa

El técnico argentino fue algo más explícito en la rueda de prensa posterior sobre el incidente con el aficionado del Liverpool.

"Empezamos por la parte que me toca. Estamos en un lugar en el que no tenemos derecho a reaccionar, no está bien cuando reaccionamos, porque somos protagonistas", reconoció antes de lanzar un nuevo alegato en defensa de su posición.

"De la misma manera que luchamos contra el racismo y los insultos a los jugadores, los banquillos están pegados y no es fácil recibir insultos todo el partido. Vino el tercer gol y además de los insultos hubo un gesto y soy una persona", de justificó.

Cuestionado sobre si los insultos fueron de carácter racista, Simeone no quiso revelar lo que escuchó: "No voy a ponerme a detallar por qué eran los insultos. Desde el lado que tengo debo mantener el lugar, sostener todo lo que sucede detrás del banco de suplentes y hasta que no lo pueda resolver la sociedad cualquier entrenador tiene que convivir con eso porque ocurre todo el tiempo", añadií,

"¿Puede explicar qué le dice el árbitro?", le preguntaron también, pero Simeone no tenía ganas de entrar a revelar más detalles de la escena. "No", declaró con rotundidad. Punto final. Ahora le queda esperar a saber cuál será la sanción que le acarrea su brote en la banda.