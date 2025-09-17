Newcastle - Barcelona, Champions League: horario y dónde ver por TV y online el partido de fútbol

El FC Barcelona arranca su participación en esta Champions League 2025/2026 visitando al Newcastle. Los culés tratarán de conquistar esta competición que se les resiste desde hace ya más de diez años, un periodo de tiempo muy largo para un club que quiere estar siempre entre los grandes de Europa.

El equipo dirigido por Hansi Flick llega a esta cita tras una excelente racha. En estos primeros compases de la temporada goleó 6-0 al Valencia el pasado fin de semana, así que los culés quieren dar rienda suelta a esas buenas sensaciones.

El Barça, no obstante, tendrá que capear con las bajas que le limitan para este encuentro. Su figura Lamine Yamal no podrá ser de la partida, y tampoco jugarán Gavi, Balde o Ter Stegen, lesionado de larga duración. De Jong, por su parte, regresa a la convocatoria.

Hansi Flick fue especialmente crítico con la gestión de Lamine Yamal por parte de la selección española: "Se fue con dolor, le dieron analgésicos y jugó igual. España tiene el mejor equipo del mundo y a buenos jugadores en todas las posiciones. Quizás vale la pena que cuiden a los jóvenes".

La última presencia del Newcastle United en la Champions League fue la campaña 2023-24, cuando integró el temido Grupo F junto a Paris Saint-Germain, Borussia Dortmund y AC Milan. El conjunto de Eddie Howe debutó con un 0-0 en San Siro y sorprendió luego con un 4-1 al PSG en St James’ Park.

Aquel año, no obstante, los ingleses quedaron últimos de grupos y no pudieron acceder a los octavos de final, así que se despidieron de manera prematura de la competición. Aun así, aquel regreso puso fin a dos décadas de ausencia y devolvió a Tyneside las grandes noches europeas.

¿Cuándo es el partido de Champions League entre el Newcastle y el FC Barcelona?

El encuentro de esta primera jornada de Champions League entre el Newcastle y el FC Barcelona se disputa este jueves 18 de septiembre a las 21:00 horas en St. James' Park. En México serán las 13:00 horas, mientras que en Argentina serán las 16:00 horas.

¿Dónde se juega el partido de Champions League entre el Newcastle y el FC Barcelona?

Este encuentro que corresponde a la primera jornada de Champions League entre los ingleses y los culés se juega en St. James' Park. Este estadio de las 'urracas' tiene capacidad para albergar a más de 50.000 espectadores.

¿Dónde se podrá ver el partido de Champions League entre el Newcastle y el FC Barcelona?

En España, el partido correspondiente a la jornada 1 de Champions League entre el Newcastle y el FC Barcelona se podrá ver a través de M+Liga de Campeones.

Además, EL ESPAÑOL hará una cobertura minuto a minuto de todo lo que ocurra en el encuentro que se jugará en St. James' Park.